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AFP: Ермак заявил о готовности украинской делегации встретиться с Россией - РИА Новости, 30.05.2025
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12:02 30.05.2025 (обновлено: 12:13 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/ermak-2019930373.html
AFP: Ермак заявил о готовности украинской делегации встретиться с Россией
AFP: Ермак заявил о готовности украинской делегации встретиться с Россией - РИА Новости, 30.05.2025
AFP: Ермак заявил о готовности украинской делегации встретиться с Россией
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о готовности Украины посетить следующую встречу с Россией в Стамбуле, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:02:00+03:00
2025-05-30T12:13:00+03:00
россия
украина
стамбул
андрей ермак
владимир мединский
владимир зеленский
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о готовности Украины посетить следующую встречу с Россией в Стамбуле, передает агентство Франс Пресс."Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить российский проект (меморандума - ред.)", - приводит агентство слова Ермака. Как отмечает Франс Пресс, речь шла о переговорах в Стамбуле, запланированных на следующую неделю.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250530/peregovory-2019891891.html
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россия, украина, стамбул, андрей ермак, владимир мединский, владимир зеленский, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Стамбул, Андрей Ермак, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
AFP: Ермак заявил о готовности украинской делегации встретиться с Россией

AFP: Ермак заявил о готовности Украины встретиться с РФ в Стамбуле

© РИА Новости / МИД Турции | Перейти в медиабанкГлава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбул
Глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / МИД Турции
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Глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбул. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о готовности Украины посетить следующую встречу с Россией в Стамбуле, передает агентство Франс Пресс.
"Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить российский проект (меморандума - ред.)", - приводит агентство слова Ермака. Как отмечает Франс Пресс, речь шла о переговорах в Стамбуле, запланированных на следующую неделю.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Россия надеется, что Киев серьезно отнесется к переговорам, заявили в МИД
06:05
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Келлог рассказал, кто примет участие в переговорах по Украине
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РоссияУкраинаСтамбулАндрей ЕрмакВладимир МединскийВладимир ЗеленскийВ миреВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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