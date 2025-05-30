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Международный фестиваль фотографии пройдет в Липецкой области
Международный фестиваль фотографии пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 30.05.2025
Международный фестиваль фотографии пройдет в Липецкой области
Международный фестиваль авторской фотографии "Свет и цвет" состоится в городе Елец Липецкой области с 14 по 17 августа этого года, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:00:00+03:00
2025-05-30T12:00:00+03:00
2025-05-30T12:14:00+03:00
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Международный фестиваль авторской фотографии "Свет и цвет" состоится в городе Елец Липецкой области с 14 по 17 августа этого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По словам руководителя региона, одним из главных событий фестиваля станет большая фотовыставка по итогам одноименного международного конкурса и церемония награждения победителей. Всего на конкурс было прислано более 7,3 тысячи снимков. Их авторы – это почти 2 тысячи профессиональных фотографов и любителей из 26 стран. В финальный лонг-лист вошло почти 400 фотографий и более 100 авторов. Кроме экспозиции в дни фестиваля в городских пространствах будут проходить десятки разноформатных мероприятий с участием известных фотографов. Артамонов отметил, что фестиваль "Свет и цвет" проводится по инициативе Межрегионального общественного благотворительного фонда "Качество жизни". Центральной темой фестиваля станет человек и окружающий его мир. "Прекрасно, что Липецкая область все чаще становится местом проведения событий всероссийского и даже международного уровня. Уверен, гостей наш регион, и в частности старинный купеческий Елец не оставит равнодушными", – сказал Артамонов.
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липецкая область, елец, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов
Международный фестиваль фотографии пройдет в Липецкой области
Международный фестиваль фотографии пройдет в Ельце в Липецкой области в августе
ЛИПЕЦК, 30 мая — РИА Новости
. Международный фестиваль авторской фотографии "Свет и цвет" состоится в городе Елец Липецкой области
с 14 по 17 августа этого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
.
По словам руководителя региона, одним из главных событий фестиваля станет большая фотовыставка по итогам одноименного международного конкурса и церемония награждения победителей. Всего на конкурс было прислано более 7,3 тысячи снимков. Их авторы – это почти 2 тысячи профессиональных фотографов и любителей из 26 стран. В финальный лонг-лист вошло почти 400 фотографий и более 100 авторов. Кроме экспозиции в дни фестиваля в городских пространствах будут проходить десятки разноформатных мероприятий с участием известных фотографов.
Артамонов отметил, что фестиваль "Свет и цвет" проводится по инициативе Межрегионального общественного благотворительного фонда "Качество жизни". Центральной темой фестиваля станет человек и окружающий его мир.
"Прекрасно, что Липецкая область все чаще становится местом проведения событий всероссийского и даже международного уровня. Уверен, гостей наш регион, и в частности старинный купеческий Елец не оставит равнодушными", – сказал Артамонов.