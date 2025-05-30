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Эксперт: западные санкции против России сильно ударили по мировой экономике - РИА Новости, 30.05.2025
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11:07 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ekspert-2019920116.html
Эксперт: западные санкции против России сильно ударили по мировой экономике
Эксперт: западные санкции против России сильно ударили по мировой экономике - РИА Новости, 30.05.2025
Эксперт: западные санкции против России сильно ударили по мировой экономике
Санкции и сдерживание России со стороны США и Запада нанесли серьезный удар по международному экономическому порядку, заявил в пятницу директор Института... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:07:00+03:00
2025-05-30T11:07:00+03:00
в мире
сша
россия
восточная европа
дональд трамп
оон
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Санкции и сдерживание России со стороны США и Запада нанесли серьезный удар по международному экономическому порядку, заявил в пятницу директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи. "Вслед за вступлением мира в новый период значительных изменений, авторитет ООН все больше игнорируется и подрывается, геополитические игры крупных стран продолжают обостряться, а "закон джунглей" и политика силы XIX века вновь ценятся некоторыми крупными странами", - заявил Сунь Чжуанчжи на десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". По его мнению, "развивающиеся страны надеются, что международный порядок сможет развиваться в более справедливом и рациональном направлении". "После начала украинского кризиса санкции и сдерживание России со стороны США и Запада нанесли серьезный удар по международному экономическому порядку, включая порядок (в сфере - ред.) безопасности", - указал он. Эксперт добавил, что администрация президента США Дональда Трампа полностью отказалась от основных принципов поддержания послевоенного международного порядка и больше фокусируется не на международном мире и развитии, а на интересах Соединенных Штатов. "Постоянное накопление глобальных проблем также подчеркивает необходимость международного сотрудничества, однако сама система глобального управления сталкивается с кризисом эффективности и легитимности", - указал аналитик.
https://ria.ru/20250528/sanktsii-2019567014.html
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в мире, сша, россия, восточная европа, дональд трамп, оон, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Восточная Европа, Дональд Трамп, ООН, Санкции в отношении России
Эксперт: западные санкции против России сильно ударили по мировой экономике

Сунь Чжуанчжи: санкции США и ЕС против РФ сильно ударили по мировой экономике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Санкции и сдерживание России со стороны США и Запада нанесли серьезный удар по международному экономическому порядку, заявил в пятницу директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи.
"Вслед за вступлением мира в новый период значительных изменений, авторитет ООН все больше игнорируется и подрывается, геополитические игры крупных стран продолжают обостряться, а "закон джунглей" и политика силы XIX века вновь ценятся некоторыми крупными странами", - заявил Сунь Чжуанчжи на десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявил Мерц
28 мая, 15:13
По его мнению, "развивающиеся страны надеются, что международный порядок сможет развиваться в более справедливом и рациональном направлении".
"После начала украинского кризиса санкции и сдерживание России со стороны США и Запада нанесли серьезный удар по международному экономическому порядку, включая порядок (в сфере - ред.) безопасности", - указал он.
Эксперт добавил, что администрация президента США Дональда Трампа полностью отказалась от основных принципов поддержания послевоенного международного порядка и больше фокусируется не на международном мире и развитии, а на интересах Соединенных Штатов.
"Постоянное накопление глобальных проблем также подчеркивает необходимость международного сотрудничества, однако сама система глобального управления сталкивается с кризисом эффективности и легитимности", - указал аналитик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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В миреСШАРоссияВосточная ЕвропаДональд ТрампООНСанкции в отношении России
 
 
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