https://ria.ru/20250530/ekspert-2019920116.html
Эксперт: западные санкции против России сильно ударили по мировой экономике
Эксперт: западные санкции против России сильно ударили по мировой экономике - РИА Новости, 30.05.2025
Эксперт: западные санкции против России сильно ударили по мировой экономике
Санкции и сдерживание России со стороны США и Запада нанесли серьезный удар по международному экономическому порядку, заявил в пятницу директор Института... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:07:00+03:00
2025-05-30T11:07:00+03:00
2025-05-30T11:07:00+03:00
в мире
сша
россия
восточная европа
дональд трамп
оон
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg
ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Санкции и сдерживание России со стороны США и Запада нанесли серьезный удар по международному экономическому порядку, заявил в пятницу директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи. "Вслед за вступлением мира в новый период значительных изменений, авторитет ООН все больше игнорируется и подрывается, геополитические игры крупных стран продолжают обостряться, а "закон джунглей" и политика силы XIX века вновь ценятся некоторыми крупными странами", - заявил Сунь Чжуанчжи на десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". По его мнению, "развивающиеся страны надеются, что международный порядок сможет развиваться в более справедливом и рациональном направлении". "После начала украинского кризиса санкции и сдерживание России со стороны США и Запада нанесли серьезный удар по международному экономическому порядку, включая порядок (в сфере - ред.) безопасности", - указал он. Эксперт добавил, что администрация президента США Дональда Трампа полностью отказалась от основных принципов поддержания послевоенного международного порядка и больше фокусируется не на международном мире и развитии, а на интересах Соединенных Штатов. "Постоянное накопление глобальных проблем также подчеркивает необходимость международного сотрудничества, однако сама система глобального управления сталкивается с кризисом эффективности и легитимности", - указал аналитик.
https://ria.ru/20250528/sanktsii-2019567014.html
https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019769774.html
сша
россия
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f871c602a176ca81681c75c1006f21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, восточная европа, дональд трамп, оон, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Восточная Европа, Дональд Трамп, ООН, Санкции в отношении России
Эксперт: западные санкции против России сильно ударили по мировой экономике
Сунь Чжуанчжи: санкции США и ЕС против РФ сильно ударили по мировой экономике