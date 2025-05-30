https://ria.ru/20250530/ekspert-2019920116.html

Эксперт: западные санкции против России сильно ударили по мировой экономике

Эксперт: западные санкции против России сильно ударили по мировой экономике - РИА Новости, 30.05.2025

Эксперт: западные санкции против России сильно ударили по мировой экономике

Санкции и сдерживание России со стороны США и Запада нанесли серьезный удар по международному экономическому порядку, заявил в пятницу директор Института... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:07:00+03:00

2025-05-30T11:07:00+03:00

2025-05-30T11:07:00+03:00

в мире

сша

россия

восточная европа

дональд трамп

оон

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Санкции и сдерживание России со стороны США и Запада нанесли серьезный удар по международному экономическому порядку, заявил в пятницу директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи. "Вслед за вступлением мира в новый период значительных изменений, авторитет ООН все больше игнорируется и подрывается, геополитические игры крупных стран продолжают обостряться, а "закон джунглей" и политика силы XIX века вновь ценятся некоторыми крупными странами", - заявил Сунь Чжуанчжи на десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". По его мнению, "развивающиеся страны надеются, что международный порядок сможет развиваться в более справедливом и рациональном направлении". "После начала украинского кризиса санкции и сдерживание России со стороны США и Запада нанесли серьезный удар по международному экономическому порядку, включая порядок (в сфере - ред.) безопасности", - указал он. Эксперт добавил, что администрация президента США Дональда Трампа полностью отказалась от основных принципов поддержания послевоенного международного порядка и больше фокусируется не на международном мире и развитии, а на интересах Соединенных Штатов. "Постоянное накопление глобальных проблем также подчеркивает необходимость международного сотрудничества, однако сама система глобального управления сталкивается с кризисом эффективности и легитимности", - указал аналитик.

https://ria.ru/20250528/sanktsii-2019567014.html

https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019769774.html

сша

россия

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, восточная европа, дональд трамп, оон, санкции в отношении россии