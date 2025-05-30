https://ria.ru/20250530/egipet-2019881315.html
Египет выразил приверженность сохранению статуса монастыря Святой Екатерины
Египет выразил приверженность сохранению статуса монастыря Святой Екатерины - РИА Новости, 30.05.2025
Египет выразил приверженность сохранению статуса монастыря Святой Екатерины
Власти Египта заявили о приверженности сохранению священного и религиозного статуса монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове, сообщения о конфискации РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T01:41:00+03:00
2025-05-30T01:41:00+03:00
2025-05-30T01:41:00+03:00
религия
египет
греция
синайский полуостров
абдель фаттах ас-сиси
юнеско
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КАИР, 30 мая - РИА Новости. Власти Египта заявили о приверженности сохранению священного и религиозного статуса монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове, сообщения о конфискации его территории не соответствуют действительности. Ранее греческие СМИ написали, что египетский суд в среду принял решение закрыть монастырь Святой Екатерины, конфисковать его имущество и выселить из него монахов. Пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу заявила, что правительства Греции и Египта последнее время работали над соглашением, которое должно было сохранить православный характер этого региона. "Канцелярия президента (Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси – ред.) вновь подчеркивает полную приверженность сохранению уникального религиозного и священного статуса монастыря Святой Екатерины и неприкосновенности этого статуса", - говорится в заявлении канцелярии египетского лидера. Канцелярия отметила, что египетский суд закрепил этот статус. Представитель МИД Египта Тамим Халлаф пояснил агентству MENA, что утверждения о конфискации монастыря и его территорий не соответствуют действительности. "Решение суда подтверждает, что монахам монастыря позволено и дальше использовать территории и религиозные и археологические объекты в этом районе", - отметил представитель египетского МИД. Он подчеркнул, что в решении египетского суда указан ряд находящихся в отдалении от монастыря территорий, собственность или владение которыми не подтверждены какими-либо документами. "Следовательно, они считаются территориями, принадлежащими государству", - добавил Халлаф. Монастырь Святой Екатерины находится у подножия горы Синай – священного места для христиан, мусульман и иудеев. Он считается одним из старейших монастырей в мире и внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь относится к епархии Синайской православной церкви, входящей в состав Иерусалимского патриархата.
https://ria.ru/20250521/upts-2018265571.html
https://ria.ru/20250426/nitstsa-2013609369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, греция, синайский полуостров, абдель фаттах ас-сиси, юнеско, религия
Религия, Египет, Греция, Синайский полуостров, Абдель Фаттах ас-Сиси, ЮНЕСКО, Религия
Египет выразил приверженность сохранению статуса монастыря Святой Екатерины
В Египте опровергли статьи о конфискации территории монастыря Святой Екатерины
КАИР, 30 мая - РИА Новости. Власти Египта заявили о приверженности сохранению священного и религиозного статуса монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове, сообщения о конфискации его территории не соответствуют действительности.
Ранее греческие СМИ написали, что египетский суд в среду принял решение закрыть монастырь Святой Екатерины, конфисковать его имущество и выселить из него монахов. Пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу заявила, что правительства Греции
и Египта
последнее время работали над соглашением, которое должно было сохранить православный характер этого региона.
"Канцелярия президента (Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси
– ред.) вновь подчеркивает полную приверженность сохранению уникального религиозного и священного статуса монастыря Святой Екатерины и неприкосновенности этого статуса", - говорится в заявлении канцелярии египетского лидера.
Канцелярия отметила, что египетский суд закрепил этот статус. Представитель МИД Египта Тамим Халлаф пояснил агентству MENA, что утверждения о конфискации монастыря и его территорий не соответствуют действительности.
"Решение суда подтверждает, что монахам монастыря позволено и дальше использовать территории и религиозные и археологические объекты в этом районе", - отметил представитель египетского МИД.
Он подчеркнул, что в решении египетского суда указан ряд находящихся в отдалении от монастыря территорий, собственность или владение которыми не подтверждены какими-либо документами. "Следовательно, они считаются территориями, принадлежащими государству", - добавил Халлаф.
Монастырь Святой Екатерины находится у подножия горы Синай – священного места для христиан, мусульман и иудеев. Он считается одним из старейших монастырей в мире и внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
. Монастырь относится к епархии Синайской православной церкви, входящей в состав Иерусалимского патриархата.