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С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников - РИА Новости, 30.05.2025
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13:43 30.05.2025 (обновлено: 17:09 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/ege-2019963444.html
С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников
С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников - РИА Новости, 30.05.2025
С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников
Более 200 школьников удалили с единого госэкзамена за первые два дня его проведения, из них почти треть — за телефоны, сообщил журналистам глава Рособрнадзора... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:43:00+03:00
2025-05-30T17:09:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
образование
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 200 школьников удалили с единого госэкзамена за первые два дня его проведения, из них почти треть — за телефоны, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.&quot;По итогам первых двух дней &lt;...&gt; удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них — за использование средств связи, к сожалению&quot;, — сказал он.Тридцатого мая российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен — на сдачу в основной день зарегистрировались 647 тысяч человек.В этом году основной период ЕГЭ проходит с 23 мая по 4 июля, дополнительные дни для пересдачи — 3 и 4 июля. Сдают экзамены почти 712 тысяч человек, в том числе 637 тысяч выпускников этого года.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование, происшествия
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование, Происшествия
С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников

С ЕГЭ за два дня выгнали более 200 школьников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПроведение ЕГЭ
Проведение ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Проведение ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 200 школьников удалили с единого госэкзамена за первые два дня его проведения, из них почти треть — за телефоны, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«

"По итогам первых двух дней <...> удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них — за использование средств связи, к сожалению", — сказал он.

Тридцатого мая российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен — на сдачу в основной день зарегистрировались 647 тысяч человек.

Русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для этого нужно набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70.

В этом году основной период ЕГЭ проходит с 23 мая по 4 июля, дополнительные дни для пересдачи — 3 и 4 июля. Сдают экзамены почти 712 тысяч человек, в том числе 637 тысяч выпускников этого года.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)ОбразованиеПроисшествия
 
 
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