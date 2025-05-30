https://ria.ru/20250530/ege-2019963444.html

С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников

С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников - РИА Новости, 30.05.2025

С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников

Более 200 школьников удалили с единого госэкзамена за первые два дня его проведения, из них почти треть — за телефоны, сообщил журналистам глава Рособрнадзора... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:43:00+03:00

2025-05-30T13:43:00+03:00

2025-05-30T17:09:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

образование

происшествия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 200 школьников удалили с единого госэкзамена за первые два дня его проведения, из них почти треть — за телефоны, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев."По итогам первых двух дней <...> удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них — за использование средств связи, к сожалению", — сказал он.Тридцатого мая российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен — на сдачу в основной день зарегистрировались 647 тысяч человек.В этом году основной период ЕГЭ проходит с 23 мая по 4 июля, дополнительные дни для пересдачи — 3 и 4 июля. Сдают экзамены почти 712 тысяч человек, в том числе 637 тысяч выпускников этого года.

https://ria.ru/20250530/ege-1734473764.html

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Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование, происшествия