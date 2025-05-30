https://ria.ru/20250530/ege-2019917602.html

С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников

С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников - РИА Новости, 30.05.2025

С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников

Свыше 200 школьников удалили с экзаменов по итогам первых двух дней проведения ЕГЭ, 70 из них - за использование телефона, сообщил глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:50:00+03:00

2025-05-30T10:50:00+03:00

2025-05-30T10:50:00+03:00

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

основной государственный экзамен (огэ)

происшествия

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 200 школьников удалили с экзаменов по итогам первых двух дней проведения ЕГЭ, 70 из них - за использование телефона, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "По итогам первых двух дней экзамена удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них - за использование средств связи, к сожалению", - сказал Музаев журналистам. В пятницу, 30 мая, российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день было зарегистрировано более 647 тысяч человек.

https://ria.ru/20250528/kiberbezopasnost-2019470253.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), основной государственный экзамен (огэ), происшествия, единый государственный экзамен (егэ)