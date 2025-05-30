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С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников - РИА Новости, 30.05.2025
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10:50 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ege-2019917602.html
С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников
С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников - РИА Новости, 30.05.2025
С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников
Свыше 200 школьников удалили с экзаменов по итогам первых двух дней проведения ЕГЭ, 70 из них - за использование телефона, сообщил глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:50:00+03:00
2025-05-30T10:50:00+03:00
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
основной государственный экзамен (огэ)
происшествия
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 200 школьников удалили с экзаменов по итогам первых двух дней проведения ЕГЭ, 70 из них - за использование телефона, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "По итогам первых двух дней экзамена удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них - за использование средств связи, к сожалению", - сказал Музаев журналистам. В пятницу, 30 мая, российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день было зарегистрировано более 647 тысяч человек.
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анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), основной государственный экзамен (огэ), происшествия, единый государственный экзамен (егэ)
Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Основной государственный экзамен (ОГЭ), Происшествия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников

Рособрнадзор: с ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников за нарушения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 200 школьников удалили с экзаменов по итогам первых двух дней проведения ЕГЭ, 70 из них - за использование телефона, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"По итогам первых двух дней экзамена удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них - за использование средств связи, к сожалению", - сказал Музаев журналистам.
В пятницу, 30 мая, российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день было зарегистрировано более 647 тысяч человек.
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Анзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Основной государственный экзамен (ОГЭ)ПроисшествияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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