https://ria.ru/20250530/ege-2019917602.html
С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников
С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников - РИА Новости, 30.05.2025
С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников
Свыше 200 школьников удалили с экзаменов по итогам первых двух дней проведения ЕГЭ, 70 из них - за использование телефона, сообщил глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:50:00+03:00
2025-05-30T10:50:00+03:00
2025-05-30T10:50:00+03:00
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
основной государственный экзамен (огэ)
происшествия
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 200 школьников удалили с экзаменов по итогам первых двух дней проведения ЕГЭ, 70 из них - за использование телефона, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "По итогам первых двух дней экзамена удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них - за использование средств связи, к сожалению", - сказал Музаев журналистам. В пятницу, 30 мая, российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день было зарегистрировано более 647 тысяч человек.
https://ria.ru/20250528/kiberbezopasnost-2019470253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), основной государственный экзамен (огэ), происшествия, единый государственный экзамен (егэ)
Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Основной государственный экзамен (ОГЭ), Происшествия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников
Рособрнадзор: с ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников за нарушения