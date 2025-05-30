https://ria.ru/20250530/efimov-2019941435.html
Ефимов: за четыре месяца в Москве выпустили 228 ГПЗУ для производств
Ефимов: за четыре месяца в Москве выпустили 228 ГПЗУ для производств - РИА Новости, 30.05.2025
Ефимов: за четыре месяца в Москве выпустили 228 ГПЗУ для производств
Москомархитектура в январе-апреле 2025 года выпустила 228 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения производств, сообщил заммэра столицы РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:06:00+03:00
2025-05-30T15:06:00+03:00
2025-05-30T15:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Москомархитектура в январе-апреле 2025 года выпустила 228 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения производств, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что более половины ГПЗУ выпустили для возведения предприятий легкой промышленности, еще почти 100 градпланов - для размещения пищевых производств."За четыре месяца этого года город выпустил 228 градостроительных планов земельных участков совокупной площадью более 750 гектаров для размещения промышленных объектов. Это более чем на 10% больше аналогичного периода прошлого года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что более 30% ГПЗУ пришлось на территории Новой Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что "Технополис Москва" будет одним из крупнейших промцентров Европы.
https://ria.ru/20250526/renovatsiya-2018969701.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: за четыре месяца в Москве выпустили 228 ГПЗУ для производств
Ефимов: за четыре месяца в Москве выпущено более 200 ГПЗУ для производств
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Москомархитектура в январе-апреле 2025 года выпустила 228 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения производств, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что более половины ГПЗУ выпустили для возведения предприятий легкой промышленности, еще почти 100 градпланов - для размещения пищевых производств.
"За четыре месяца этого года город выпустил 228 градостроительных планов земельных участков совокупной площадью более 750 гектаров для размещения промышленных объектов. Это более чем на 10% больше аналогичного периода прошлого года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что более 30% ГПЗУ пришлось на территории Новой Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что "Технополис Москва" будет одним из крупнейших промцентров Европы.