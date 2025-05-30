Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: жители 168 домов на западе Москвы переселяются в рамках реновации - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/efimov-2019869862.html
Ефимов: жители 168 домов на западе Москвы переселяются в рамках реновации
Ефимов: жители 168 домов на западе Москвы переселяются в рамках реновации - РИА Новости, 30.05.2025
Ефимов: жители 168 домов на западе Москвы переселяются в рамках реновации
сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первые дома в Западном административном округе начали расселять в 2018 году, когда под... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:12:00+03:00
2025-05-30T11:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Жители около 170 домов на западе Москвы переехали или находятся в процессе переселения в новостройки в рамках реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первые дома в Западном административном округе начали расселять в 2018 году, когда под заселение передали две новостройки на улицах Красных Зорь и Гжатской. На сегодня количество таких комплексов достигло 41, а расселение затронуло уже 168 домов старого жилого фонда. В новое жилье переехали или еще переселяются почти 24 тысячи москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса. Заммэра указал, что в ЗАО в программу реновации включено 548 домов. Квартиры с отделкой и ремонтом будут предоставлены примерно 104 тысячам жителей округа. Уточняется, что на сегодняшний день в Москве расселение затронуло более 1,2 тысячи старых домов. Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что из более чем 540 домов, включенных в программу на западе города, 125 полностью расселены. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для возведения домов.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9b2dc27705603e9527675cd367e1169a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: жители 168 домов на западе Москвы переселяются в рамках реновации

Ефимов: на западе Москвы жители 168 домов переселяются в рамках реновации

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Жители около 170 домов на западе Москвы переехали или находятся в процессе переселения в новостройки в рамках реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Первые дома в Западном административном округе начали расселять в 2018 году, когда под заселение передали две новостройки на улицах Красных Зорь и Гжатской. На сегодня количество таких комплексов достигло 41, а расселение затронуло уже 168 домов старого жилого фонда. В новое жилье переехали или еще переселяются почти 24 тысячи москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Заммэра указал, что в ЗАО в программу реновации включено 548 домов. Квартиры с отделкой и ремонтом будут предоставлены примерно 104 тысячам жителей округа.

Уточняется, что на сегодняшний день в Москве расселение затронуло более 1,2 тысячи старых домов.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что из более чем 540 домов, включенных в программу на западе города, 125 полностью расселены.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для возведения домов.
 
Градостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала