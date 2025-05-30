https://ria.ru/20250530/efimov-2019869862.html

Ефимов: жители 168 домов на западе Москвы переселяются в рамках реновации

Ефимов: жители 168 домов на западе Москвы переселяются в рамках реновации - РИА Новости, 30.05.2025

Ефимов: жители 168 домов на западе Москвы переселяются в рамках реновации

сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первые дома в Западном административном округе начали расселять в 2018 году, когда под... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:12:00+03:00

2025-05-30T11:12:00+03:00

2025-05-30T11:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Жители около 170 домов на западе Москвы переехали или находятся в процессе переселения в новостройки в рамках реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первые дома в Западном административном округе начали расселять в 2018 году, когда под заселение передали две новостройки на улицах Красных Зорь и Гжатской. На сегодня количество таких комплексов достигло 41, а расселение затронуло уже 168 домов старого жилого фонда. В новое жилье переехали или еще переселяются почти 24 тысячи москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса. Заммэра указал, что в ЗАО в программу реновации включено 548 домов. Квартиры с отделкой и ремонтом будут предоставлены примерно 104 тысячам жителей округа. Уточняется, что на сегодняшний день в Москве расселение затронуло более 1,2 тысячи старых домов. Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что из более чем 540 домов, включенных в программу на западе города, 125 полностью расселены. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для возведения домов.

москва

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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва