Ефимов: жители 168 домов на западе Москвы переселяются в рамках реновации
Ефимов: на западе Москвы жители 168 домов переселяются в рамках реновации
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Жители около 170 домов на западе Москвы переехали или находятся в процессе переселения в новостройки в рамках реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первые дома в Западном административном округе начали расселять в 2018 году, когда под заселение передали две новостройки на улицах Красных Зорь и Гжатской. На сегодня количество таких комплексов достигло 41, а расселение затронуло уже 168 домов старого жилого фонда. В новое жилье переехали или еще переселяются почти 24 тысячи москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра указал, что в ЗАО в программу реновации включено 548 домов. Квартиры с отделкой и ремонтом будут предоставлены примерно 104 тысячам жителей округа.
Уточняется, что на сегодняшний день в Москве расселение затронуло более 1,2 тысячи старых домов.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что из более чем 540 домов, включенных в программу на западе города, 125 полностью расселены.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для возведения домов.
"Первые дома в Западном административном округе начали расселять в 2018 году, когда под заселение передали две новостройки на улицах Красных Зорь и Гжатской. На сегодня количество таких комплексов достигло 41, а расселение затронуло уже 168 домов старого жилого фонда. В новое жилье переехали или еще переселяются почти 24 тысячи москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра указал, что в ЗАО в программу реновации включено 548 домов. Квартиры с отделкой и ремонтом будут предоставлены примерно 104 тысячам жителей округа.
Уточняется, что на сегодняшний день в Москве расселение затронуло более 1,2 тысячи старых домов.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что из более чем 540 домов, включенных в программу на западе города, 125 полностью расселены.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для возведения домов.