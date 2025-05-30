https://ria.ru/20250530/efimov-2019851840.html

Ефимов: в центре Москвы в рамках КРТ возведут дома для программы реновации

Ефимов: в центре Москвы в рамках КРТ возведут дома для программы реновации - РИА Новости, 30.05.2025

Ефимов: в центре Москвы в рамках КРТ возведут дома для программы реновации

В центре Москвы возведут дома для реализации программы реновации по проекту комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:12:00+03:00

2025-05-30T09:12:00+03:00

2025-05-30T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В центре Москвы возведут дома для реализации программы реновации по проекту комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В центре столицы подлежат редевелопменту четыре участка, входящие в один проект КРТ. Их общая площадь составляет 2,94 гектара. Здесь планируется возвести современные жилые дома для целей программы реновации. Новостройки общей площадью 82,8 тысячи квадратных метров будут обеспечены необходимыми объектами коммунальной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что участки находятся в районах Красносельский и Басманный вдоль Русаковской эстакады. На первых этажах жилых комплексов обустроят помещения для предприятий общепита, торговли и сервисных служб. Во дворах домов обустроит спортивные и детские площадки.Кроме того, специалисты проведут благоустройство территории, здесь появятся новые дороги.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в новостройках спроектируют квартиры, общая площадь которых составит 49,2 тысячи квадратных метров. Жилье получат около 1,8 тысячи горожан.

https://ria.ru/20250529/efimov-2019784991.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы