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Заявление президента Польши об Украине удивило журналиста - РИА Новости, 30.05.2025
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23:52 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/duda-2020084429.html
Заявление президента Польши об Украине удивило журналиста
Заявление президента Польши об Украине удивило журналиста - РИА Новости, 30.05.2025
Заявление президента Польши об Украине удивило журналиста
Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки считают украинских националистов преступниками. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T23:52:00+03:00
2025-05-30T23:52:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки считают украинских националистов преступниками."Президент Польши Дуда объясняет, почему поляки считают радикальных украинских националистов (широко прославляемых как герои на Украине) нацистами и военными преступниками. Однако он не объясняет, почему он дает этим самым безумцам и нацистам танки, истребители и ракеты", — написал он.На этой неделе глава Польши Дуда в эфире YouTube-канала Kanal Zero заявил, что его возмущают украинские законы, оправдывающие военные преступления, которые совершались в том числе против поляков во время Второй мировой войны.Польские власти уже передали Украине все тяжелое вооружение, которое могли, и свободных финансов у страны не очень много, в связи с чем поддержка Киева сейчас сводится в основном к громким заявлениям, заявил ранее посол России в Польше Сергей Андреев.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250530/budanov-2020070272.html
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в мире, украина, польша, россия, чей боуз, анджей дуда, сергей андреев, нато
В мире, Украина, Польша, Россия, Чей Боуз, Анджей Дуда, Сергей Андреев, НАТО
Заявление президента Польши об Украине удивило журналиста

Журналиста Боуза удивили слова лидера Польши Дуды об украинских националистах

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки считают украинских националистов преступниками.
"Президент Польши Дуда объясняет, почему поляки считают радикальных украинских националистов (широко прославляемых как герои на Украине) нацистами и военными преступниками. Однако он не объясняет, почему он дает этим самым безумцам и нацистам танки, истребители и ракеты", — написал он.
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На этой неделе глава Польши Дуда в эфире YouTube-канала Kanal Zero заявил, что его возмущают украинские законы, оправдывающие военные преступления, которые совершались в том числе против поляков во время Второй мировой войны.
Польские власти уже передали Украине все тяжелое вооружение, которое могли, и свободных финансов у страны не очень много, в связи с чем поддержка Киева сейчас сводится в основном к громким заявлениям, заявил ранее посол России в Польше Сергей Андреев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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