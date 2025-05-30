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Дело водителя, устроившего смертельное ДТП в Туле, направили в суд - РИА Новости, 30.05.2025
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16:27 30.05.2025 (обновлено: 17:59 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/dtp-2020014208.html
Дело водителя, устроившего смертельное ДТП в Туле, направили в суд
Дело водителя, устроившего смертельное ДТП в Туле, направили в суд - РИА Новости, 30.05.2025
Дело водителя, устроившего смертельное ДТП в Туле, направили в суд
Уголовное дело в отношении водителя Chevrolet Camaro Дмитрия Дубовенко, устроившего ДТП на проспекте Ленина в Туле, в результате которого погибли два человека,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:27:00+03:00
2025-05-30T17:59:00+03:00
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ТУЛА, 30 мая – РИА Новости. Уголовное дело в отношении водителя Chevrolet Camaro Дмитрия Дубовенко, устроившего ДТП на проспекте Ленина в Туле, в результате которого погибли два человека, направили в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным Госавтоинспекции, 3 мая в Туле на проспекте Ленина произошло столкновение четырех автомобилей: Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. В результате аварии погибла пассажирка Toyota, ее водитель был госпитализирован. В пресс-службе прокуратуры заявили, что 37-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". В пресс-службе прокуратуры уточнили, что 62-летний водитель Toyota Camry от полученных повреждений скончался в больнице спустя два дня после аварии, 5 мая. "В ходе расследования установлено, что вечером 3 мая 2025 года Дубовенко, управляя личным технически исправным автомобилем марки Chevrolet Camaro, нарушил правила дорожного движения, превысив разрешенную скорость в населенном пункте до 120 км/ч. Двигаясь по крайней правой полосе… проспекта Ленина, потеряв контроль над управлением автомобилем, допустил его занос влево по ходу движения, пересек линию горизонтальной дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем марки Toyota Camry", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250524/noginsk-2018814579.html
https://ria.ru/20250519/mototsikl-2017760096.html
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происшествия, авто, тула, россия, toyota corolla, chevrolet, lada vesta
Происшествия, Авто, Тула, Россия, Toyota Corolla, Chevrolet, Lada Vesta
Дело водителя, устроившего смертельное ДТП в Туле, направили в суд

Дело водителя Chevrolet, устроившего ДТП на 120 км/час в Туле, направили в суд

© Фото : КПРФДмитрий Дубовенко
Дмитрий Дубовенко - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : КПРФ
Дмитрий Дубовенко. Архивное фото
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ТУЛА, 30 мая – РИА Новости. Уголовное дело в отношении водителя Chevrolet Camaro Дмитрия Дубовенко, устроившего ДТП на проспекте Ленина в Туле, в результате которого погибли два человека, направили в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным Госавтоинспекции, 3 мая в Туле на проспекте Ленина произошло столкновение четырех автомобилей: Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. В результате аварии погибла пассажирка Toyota, ее водитель был госпитализирован. В пресс-службе прокуратуры заявили, что 37-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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В пресс-службе прокуратуры уточнили, что 62-летний водитель Toyota Camry от полученных повреждений скончался в больнице спустя два дня после аварии, 5 мая.
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"В ходе расследования установлено, что вечером 3 мая 2025 года Дубовенко, управляя личным технически исправным автомобилем марки Chevrolet Camaro, нарушил правила дорожного движения, превысив разрешенную скорость в населенном пункте до 120 км/ч. Двигаясь по крайней правой полосе… проспекта Ленина, потеряв контроль над управлением автомобилем, допустил его занос влево по ходу движения, пересек линию горизонтальной дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем марки Toyota Camry", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.
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