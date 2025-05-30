https://ria.ru/20250530/dtp-2020014208.html

Дело водителя, устроившего смертельное ДТП в Туле, направили в суд

Дело водителя, устроившего смертельное ДТП в Туле, направили в суд - РИА Новости, 30.05.2025

Дело водителя, устроившего смертельное ДТП в Туле, направили в суд

Уголовное дело в отношении водителя Chevrolet Camaro Дмитрия Дубовенко, устроившего ДТП на проспекте Ленина в Туле, в результате которого погибли два человека,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:27:00+03:00

2025-05-30T16:27:00+03:00

2025-05-30T17:59:00+03:00

происшествия

авто

тула

россия

toyota corolla

chevrolet

lada vesta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020038944_57:157:843:599_1920x0_80_0_0_6e865543cbe43da6a0bd960bb514b826.jpg

ТУЛА, 30 мая – РИА Новости. Уголовное дело в отношении водителя Chevrolet Camaro Дмитрия Дубовенко, устроившего ДТП на проспекте Ленина в Туле, в результате которого погибли два человека, направили в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным Госавтоинспекции, 3 мая в Туле на проспекте Ленина произошло столкновение четырех автомобилей: Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. В результате аварии погибла пассажирка Toyota, ее водитель был госпитализирован. В пресс-службе прокуратуры заявили, что 37-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". В пресс-службе прокуратуры уточнили, что 62-летний водитель Toyota Camry от полученных повреждений скончался в больнице спустя два дня после аварии, 5 мая. "В ходе расследования установлено, что вечером 3 мая 2025 года Дубовенко, управляя личным технически исправным автомобилем марки Chevrolet Camaro, нарушил правила дорожного движения, превысив разрешенную скорость в населенном пункте до 120 км/ч. Двигаясь по крайней правой полосе… проспекта Ленина, потеряв контроль над управлением автомобилем, допустил его занос влево по ходу движения, пересек линию горизонтальной дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем марки Toyota Camry", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250524/noginsk-2018814579.html

https://ria.ru/20250519/mototsikl-2017760096.html

тула

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, тула, россия, toyota corolla, chevrolet, lada vesta