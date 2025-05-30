https://ria.ru/20250530/dtp-2019974300.html
Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню под Пермью
Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню под Пермью - РИА Новости, 30.05.2025
Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню под Пермью
Фура с маркировкой крупной российской продуктовой сети и надписью "Всё в порядке" в пермской Добрянке въехала в баню перед частным домом и снесла часть забора. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:29:00+03:00
2025-05-30T14:29:00+03:00
2025-05-30T14:29:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
пермский край
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019973602_0:238:1138:878_1920x0_80_0_0_5c6d7ba80b9230c9c36d2047a88d1664.jpg
ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Фура с маркировкой крупной российской продуктовой сети и надписью "Всё в порядке" в пермской Добрянке въехала в баню перед частным домом и снесла часть забора. "В Добрянке водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Sitrak в составе полуприцепа, по предварительной информации, не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на препятствие: забор и баня", - рассказали РИА Новости в ГУМВД РФ по региону. Собеседник агентства уточнил, что в ДТП никто не пострадал. Очевидцы опубликовали фото с места инцидента в местных пабликах в соцсетях. На кадрах виден большегруз, который протаранил забор вокруг частного дома и врезался в строение. На тенте машины надпись "Всё в порядке", а также большой логотип популярной российской сети супермаркетов.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019973602_0:27:1138:881_1920x0_80_0_0_2e15af9b006a27c03b8ada6fdeb07b52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), пермский край, россия, дтп
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Пермский край, Россия, ДТП
Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню под Пермью
Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню пермской Добрянке
ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Фура с маркировкой крупной российской продуктовой сети и надписью "Всё в порядке" в пермской Добрянке въехала в баню перед частным домом и снесла часть забора.
"В Добрянке водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Sitrak в составе полуприцепа, по предварительной информации, не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на препятствие: забор и баня", - рассказали РИА Новости в ГУМВД РФ по региону.
Собеседник агентства уточнил, что в ДТП никто не пострадал.
Очевидцы опубликовали фото с места инцидента в местных пабликах в соцсетях. На кадрах виден большегруз, который протаранил забор вокруг частного дома и врезался в строение. На тенте машины надпись "Всё в порядке", а также большой логотип популярной российской сети супермаркетов.