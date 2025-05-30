Рейтинг@Mail.ru
Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню под Пермью - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/dtp-2019974300.html
Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню под Пермью
Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню под Пермью - РИА Новости, 30.05.2025
Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню под Пермью
Фура с маркировкой крупной российской продуктовой сети и надписью "Всё в порядке" в пермской Добрянке въехала в баню перед частным домом и снесла часть забора. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:29:00+03:00
2025-05-30T14:29:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
пермский край
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019973602_0:238:1138:878_1920x0_80_0_0_5c6d7ba80b9230c9c36d2047a88d1664.jpg
ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Фура с маркировкой крупной российской продуктовой сети и надписью "Всё в порядке" в пермской Добрянке въехала в баню перед частным домом и снесла часть забора. "В Добрянке водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Sitrak в составе полуприцепа, по предварительной информации, не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на препятствие: забор и баня", - рассказали РИА Новости в ГУМВД РФ по региону. Собеседник агентства уточнил, что в ДТП никто не пострадал. Очевидцы опубликовали фото с места инцидента в местных пабликах в соцсетях. На кадрах виден большегруз, который протаранил забор вокруг частного дома и врезался в строение. На тенте машины надпись "Всё в порядке", а также большой логотип популярной российской сети супермаркетов.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019973602_0:27:1138:881_1920x0_80_0_0_2e15af9b006a27c03b8ada6fdeb07b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), пермский край, россия, дтп
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Пермский край, Россия, ДТП
Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню под Пермью

Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню пермской Добрянке

© Фото : Камские ЗориДТП с фурой под Пермью
ДТП с фурой под Пермью - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Камские Зори
ДТП с фурой под Пермью
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Фура с маркировкой крупной российской продуктовой сети и надписью "Всё в порядке" в пермской Добрянке въехала в баню перед частным домом и снесла часть забора.
"В Добрянке водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Sitrak в составе полуприцепа, по предварительной информации, не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на препятствие: забор и баня", - рассказали РИА Новости в ГУМВД РФ по региону.
Собеседник агентства уточнил, что в ДТП никто не пострадал.
Очевидцы опубликовали фото с места инцидента в местных пабликах в соцсетях. На кадрах виден большегруз, который протаранил забор вокруг частного дома и врезался в строение. На тенте машины надпись "Всё в порядке", а также большой логотип популярной российской сети супермаркетов.
Автомобиль и мотоцикл полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Определены регионы с наибольшим количеством ДТП
18 апреля, 04:58
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Пермский крайРоссияДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала