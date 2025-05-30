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Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню под Пермью

Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню под Пермью - РИА Новости, 30.05.2025

Фура с надписью "Все в порядке" снесла забор и въехала в баню под Пермью

Фура с маркировкой крупной российской продуктовой сети и надписью "Всё в порядке" в пермской Добрянке въехала в баню перед частным домом и снесла часть забора. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:29:00+03:00

2025-05-30T14:29:00+03:00

2025-05-30T14:29:00+03:00

происшествия

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ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Фура с маркировкой крупной российской продуктовой сети и надписью "Всё в порядке" в пермской Добрянке въехала в баню перед частным домом и снесла часть забора. "В Добрянке водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Sitrak в составе полуприцепа, по предварительной информации, не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на препятствие: забор и баня", - рассказали РИА Новости в ГУМВД РФ по региону. Собеседник агентства уточнил, что в ДТП никто не пострадал. Очевидцы опубликовали фото с места инцидента в местных пабликах в соцсетях. На кадрах виден большегруз, который протаранил забор вокруг частного дома и врезался в строение. На тенте машины надпись "Всё в порядке", а также большой логотип популярной российской сети супермаркетов.

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), пермский край, россия, дтп