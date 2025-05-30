https://ria.ru/20250530/dronov-2020027893.html
Дронов: "Новгородское лето" будет привлекательным для всех
Дронов: "Новгородское лето" будет привлекательным для всех - РИА Новости, 30.05.2025
Дронов: "Новгородское лето" будет привлекательным для всех
Губернаторский проект "Новгородское лето", который пройдет в Великом Новгороде с 1 июня по 31 августа, будет привлекательным как для туристов, так и для жителей РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:17:00+03:00
2025-05-30T17:17:00+03:00
2025-05-30T17:17:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Губернаторский проект "Новгородское лето", который пройдет в Великом Новгороде с 1 июня по 31 августа, будет привлекательным как для туристов, так и для жителей всех возрастов, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 1 июня в Великом Новгороде на площади Победы-Софийская стартует губернаторский проект "Новгородское лето 2025". Уже четвёртое лето в рамках фестиваля каждые выходные на площадках области пройдут концерты, мастер-классы, обучающие лекции и другие мероприятия. "Наша цель – не только сделать город более привлекательным для туристов, но и создать условия для развития творческого потенциала жителей, особенно молодёжи. Мы хотим, чтобы каждый нашёл что-то интересное для себя: будь то искусство, культура, музыка или гастрономия. Уверен, что "Новгородское лето" станет не просто фестивалем, а настоящим праздником, который объединит людей и подарит им возможность открыть для себя новые грани нашего прекрасного региона", – приводит пресс-служба слова Дронова. В пресс-службе правительства региона уточнили, что в первый месяц лета ожидается насыщенная программа: фестиваль молодого кино "Новое движение" откроет новые имена в кинематографе, а мультконцерт от "Союзмультфильма" порадует зрителей всех возрастов. Любителей гастрономии ждет этногастрономический фестиваль "Виноград". Празднование Дня России дополнится ярмаркой креативных индустрий и фестивалем моды "Модный русский". Параллельно пройдет книжный фестиваль "Летопись Новгородского лета". Особого внимания заслуживает IX Международный фестиваль музыкальных древностей "СЛОВИША", в рамках которого пройдут конференция по гуслям, фестиваль русского варгана, лекции этномузыковедов, мастер-классы и концерты с участием представителей из 25 регионов России, Белоруссии, Казахстана и Индии. Фестивали продолжатся и в июле: пройдет фестиваль тепловых аэростатов "Великий Новгород – сердце России", семейный пикник на набережной и джазовыми мелодиями в стенах Кремля. В августе программа завершится мероприятиями, посвящёнными Дню государственного флага. Творческая школа-фестиваль "Новые имена" откроет двери для юных талантов. Завершением летнего марафона станет празднование Дня города и торжественное закрытие губернаторского проекта 31 августа на площади Победы-Софийская. Основные площадки проекта – площадь Победы-Софийская, Ярославово дворище, Кремлёвский парк, набережная Александра Невского.
https://ria.ru/20250522/dronov-2018510999.html
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новгородская область, великий новгород, мероприятия
Новгородская область, Великий Новгород, Мероприятия
Дронов: "Новгородское лето" будет привлекательным для всех
Александр Дронов: "Новгородское лето" будет привлекательным для всех
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Губернаторский проект "Новгородское лето", который пройдет в Великом Новгороде с 1 июня по 31 августа, будет привлекательным как для туристов, так и для жителей всех возрастов, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, 1 июня в Великом Новгороде на площади Победы-Софийская стартует губернаторский проект "Новгородское лето 2025". Уже четвёртое лето в рамках фестиваля каждые выходные на площадках области пройдут концерты, мастер-классы, обучающие лекции и другие мероприятия.
"Наша цель – не только сделать город более привлекательным для туристов, но и создать условия для развития творческого потенциала жителей, особенно молодёжи. Мы хотим, чтобы каждый нашёл что-то интересное для себя: будь то искусство, культура, музыка или гастрономия. Уверен, что "Новгородское лето" станет не просто фестивалем, а настоящим праздником, который объединит людей и подарит им возможность открыть для себя новые грани нашего прекрасного региона", – приводит пресс-служба слова Дронова.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что в первый месяц лета ожидается насыщенная программа: фестиваль молодого кино "Новое движение" откроет новые имена в кинематографе, а мультконцерт от "Союзмультфильма" порадует зрителей всех возрастов. Любителей гастрономии ждет этногастрономический фестиваль "Виноград".
Празднование Дня России дополнится ярмаркой креативных индустрий и фестивалем моды "Модный русский". Параллельно пройдет книжный фестиваль "Летопись Новгородского лета". Особого внимания заслуживает IX Международный фестиваль музыкальных древностей "СЛОВИША", в рамках которого пройдут конференция по гуслям, фестиваль русского варгана, лекции этномузыковедов, мастер-классы и концерты с участием представителей из 25 регионов России, Белоруссии, Казахстана и Индии.
Фестивали продолжатся и в июле: пройдет фестиваль тепловых аэростатов "Великий Новгород – сердце России", семейный пикник на набережной и джазовыми мелодиями в стенах Кремля. В августе программа завершится мероприятиями, посвящёнными Дню государственного флага. Творческая школа-фестиваль "Новые имена" откроет двери для юных талантов. Завершением летнего марафона станет празднование Дня города и торжественное закрытие губернаторского проекта 31 августа на площади Победы-Софийская.
Основные площадки проекта – площадь Победы-Софийская, Ярославово дворище, Кремлёвский парк, набережная Александра Невского.