https://ria.ru/20250530/dron-2019938035.html

Средства ПВО сбили 1439 украинских беспилотников за неделю

Средства ПВО сбили 1439 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 30.05.2025

Средства ПВО сбили 1439 украинских беспилотников за неделю

Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1439 украинских беспилотников, в том числе 907 - вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:47:00+03:00

2025-05-30T12:47:00+03:00

2025-05-30T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

миг-29

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1439 украинских беспилотников, в том числе 907 - вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1439 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 907 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке ведомства за период с 24 по 30 мая.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29