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Средства ПВО сбили 1439 украинских беспилотников за неделю
Средства ПВО сбили 1439 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 30.05.2025
Средства ПВО сбили 1439 украинских беспилотников за неделю
Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1439 украинских беспилотников, в том числе 907 - вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:47:00+03:00
2025-05-30T12:47:00+03:00
2025-05-30T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
миг-29
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1439 украинских беспилотников, в том числе 907 - вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1439 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 907 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке ведомства за период с 24 по 30 мая.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МиГ-29
Средства ПВО сбили 1439 украинских беспилотников за неделю
МО РФ: ПВО сбили 1439 БПЛА ВСУ за неделю, в том числе 907 дронов вне зоны СВО