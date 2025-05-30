https://ria.ru/20250530/dron-2019897091.html

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю - РИА Новости, 30.05.2025

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю

Водитель пострадал из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области, мужчина госпитализирован, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T07:34:00+03:00

2025-05-30T07:34:00+03:00

2025-05-30T07:34:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Водитель пострадал из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области, мужчина госпитализирован, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В районе села Зозули Борисовского района дрон ВСУ ударил по автомобилю. Пострадал водитель", - написал он. Отмечается, что мужчину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями спины и ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство повреждено.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины