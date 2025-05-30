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В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю
В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю - РИА Новости, 30.05.2025
В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю
Водитель пострадал из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области, мужчина госпитализирован, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:34:00+03:00
2025-05-30T07:34:00+03:00
2025-05-30T07:34:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Водитель пострадал из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области, мужчина госпитализирован, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В районе села Зозули Борисовского района дрон ВСУ ударил по автомобилю. Пострадал водитель", - написал он. Отмечается, что мужчину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями спины и ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство повреждено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю
Гладков: из-за атаки дрона ВСУ под Белгородом пострадал водитель