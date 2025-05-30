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В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю - РИА Новости, 30.05.2025
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07:34 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/dron-2019897091.html
В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю
В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю - РИА Новости, 30.05.2025
В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю
Водитель пострадал из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области, мужчина госпитализирован, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:34:00+03:00
2025-05-30T07:34:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Водитель пострадал из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области, мужчина госпитализирован, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В районе села Зозули Борисовского района дрон ВСУ ударил по автомобилю. Пострадал водитель", - написал он. Отмечается, что мужчину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями спины и ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство повреждено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю

Гладков: из-за атаки дрона ВСУ под Белгородом пострадал водитель

© Фото : Минздрав РоссииМашина скорой помощи, поврежденная в результате атаки ВСУ, в Белгородской области
Машина скорой помощи, поврежденная в результате атаки ВСУ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Минздрав России
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Водитель пострадал из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области, мужчина госпитализирован, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В районе села Зозули Борисовского района дрон ВСУ ударил по автомобилю. Пострадал водитель", - написал он.
Отмечается, что мужчину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями спины и ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство повреждено.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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