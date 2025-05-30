https://ria.ru/20250530/dnr-2019966408.html

Боевику "Азова"* ужесточили приговор за обстрел села

Боевику "Азова"* ужесточили приговор за обстрел села - РИА Новости, 30.05.2025

Боевику "Азова"* ужесточили приговор за обстрел села

Верховный суд ДНР увеличил до 29 лет 4 месяцев срок в колонии строгого режима боевику "Азову"* Дмитрию Кучерявому, которого на сей раз судили за обстрел в марте РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:56:00+03:00

2025-05-30T13:56:00+03:00

2025-05-30T13:56:00+03:00

происшествия

россия

донецкая народная республика

мариуполь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Верховный суд ДНР увеличил до 29 лет 4 месяцев срок в колонии строгого режима боевику "Азову"* Дмитрию Кучерявому, которого на сей раз судили за обстрел в марте 2022 года села в ДНР, сообщили в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении номера расчета минометной батареи батальона оперативного назначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) 24-летнего Дмитрия Кучерявого… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Кучерявого к 29 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Кучерявый совместно с сослуживцами произвел минометный обстрел села Бердянского Мангушского муниципального округа ДНР. В результате обстрела супружеской паре удалось укрыться от осколков разорвавшихся мин, однако три жилых дома получили повреждения. Это второй приговор Кучерявому, который в марте 2024 года получил 22 года и 2 месяца колонии за обстрел в Мариуполе. Тогда суд выяснил, что боевик "Азова" с 9 сослуживцами с 7 марта по 15 апреля 2022 года, выполняя незаконный приказ командира, производили обстрелы из минометов "VZ-82" калибра 120 мм чехословацкого производства по жилому массиву на западной окраине Мариуполя. Всего они израсходовали около 100 мин. 15 апреля им поступил приказ об отходе на завод "Азовсталь", они привели в неисправность свои минометы и колонной пошли на завод. 18 мая группа численностью более 300 человек вышла с территории завода и сдалась в плен ВС РФ. Кучерявый признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250326/prigovor-2007381315.html

https://ria.ru/20240903/dnr-1970298290.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь