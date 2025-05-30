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ВС России сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 30.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 30.05.2025 (обновлено: 09:14 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/dnr-2019903170.html
ВС России сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова
ВС России сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 30.05.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова
Ударом в подконтрольной Киеву части ДНР сорвана ротация ВСУ в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск) и Димитрова (Мирнограда), сообщил РИА... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:05:00+03:00
2025-05-30T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
красноармейск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Ударом в подконтрольной Киеву части ДНР сорвана ротация ВСУ в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск) и Димитрова (Мирнограда), сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Покровский район – один удар в 2.38. Белицкое, срыв ротации в направлении Покровск-Мирноград", - сказал Лебедев. Он также отметил, что, по предварительным данным, ударом в подконтрольной Киеву части Запорожской области была сорвана ротация ВСУ на гуляйпольском направлении.
https://ria.ru/20250530/vsu-2019902678.html
киев
донецкая народная республика
красноармейск
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киев, донецкая народная республика, красноармейск, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова

ВС России ударом сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Ударом в подконтрольной Киеву части ДНР сорвана ротация ВСУ в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск) и Димитрова (Мирнограда), сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Покровский район – один удар в 2.38. Белицкое, срыв ротации в направлении Покровск-Мирноград", - сказал Лебедев.
Он также отметил, что, по предварительным данным, ударом в подконтрольной Киеву части Запорожской области была сорвана ротация ВСУ на гуляйпольском направлении.
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
ВС России ударили по авиабазе ВСУ в Одесской области
09:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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