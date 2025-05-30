https://ria.ru/20250530/dnr-2019903170.html
ВС России сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова
ВС России сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 30.05.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова
Ударом в подконтрольной Киеву части ДНР сорвана ротация ВСУ в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск) и Димитрова (Мирнограда), сообщил РИА... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:05:00+03:00
2025-05-30T09:05:00+03:00
2025-05-30T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
красноармейск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Ударом в подконтрольной Киеву части ДНР сорвана ротация ВСУ в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск) и Димитрова (Мирнограда), сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Покровский район – один удар в 2.38. Белицкое, срыв ротации в направлении Покровск-Мирноград", - сказал Лебедев. Он также отметил, что, по предварительным данным, ударом в подконтрольной Киеву части Запорожской области была сорвана ротация ВСУ на гуляйпольском направлении.
https://ria.ru/20250530/vsu-2019902678.html
киев
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, донецкая народная республика, красноармейск, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова
ВС России ударом сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова