https://ria.ru/20250530/dnr-2019903170.html

ВС России сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова

ВС России сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 30.05.2025

ВС России сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова

Ударом в подконтрольной Киеву части ДНР сорвана ротация ВСУ в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск) и Димитрова (Мирнограда), сообщил РИА... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:05:00+03:00

2025-05-30T09:05:00+03:00

2025-05-30T09:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

донецкая народная республика

красноармейск

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Ударом в подконтрольной Киеву части ДНР сорвана ротация ВСУ в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск) и Димитрова (Мирнограда), сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Покровский район – один удар в 2.38. Белицкое, срыв ротации в направлении Покровск-Мирноград", - сказал Лебедев. Он также отметил, что, по предварительным данным, ударом в подконтрольной Киеву части Запорожской области была сорвана ротация ВСУ на гуляйпольском направлении.

https://ria.ru/20250530/vsu-2019902678.html

киев

донецкая народная республика

красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, донецкая народная республика, красноармейск, сергей лебедев, вооруженные силы украины