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В Кировской области девочка получила ожоги на автобусной остановке

В Кировской области девочка получила ожоги на автобусной остановке - РИА Новости, 30.05.2025

В Кировской области девочка получила ожоги на автобусной остановке

Восьмилетняя девочка получила ожоги, когда вместе с подругой подожгла растворитель на деревенской остановке в Кировской области, проводится проверка, сообщили... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:50:00+03:00

2025-05-30T17:50:00+03:00

2025-05-30T17:50:00+03:00

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Восьмилетняя девочка получила ожоги, когда вместе с подругой подожгла растворитель на деревенской остановке в Кировской области, проводится проверка, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. В ходе мониторинга СМИ сотрудниками СУСК была обнаружена публикация, в которой сообщается о происшествии с детьми на автобусной остановке в деревне Самоулки Свечинского района. Утверждается, что якобы дети подожгли одну из девочек. Пострадавшая 8-летняя девочка, как говорится в сообщении, госпитализирована в медицинское учреждение с ожогами первой и второй степени. "По предварительным данным, произошел несчастный случай, когда девочки подожгли растворитель", - рассказали агентству в СУСК региона. Организована доследственная проверка по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250527/zaderzhanie-2019259793.html

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происшествия, россия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)