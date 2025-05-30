https://ria.ru/20250530/deti-2020002766.html
В Госдуме рассказали, сколько детей погибли при атаках ВСУ с начала года
В Госдуме рассказали, сколько детей погибли при атаках ВСУ с начала года - РИА Новости, 30.05.2025
В Госдуме рассказали, сколько детей погибли при атаках ВСУ с начала года
Десять детей погибли, 92 ребенка были ранены с начала 2025 года в результате атак ВСУ, заявила в ходе визита в Курск заместитель председателя Государственной... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:51:00+03:00
2025-05-30T15:51:00+03:00
2025-05-30T15:51:00+03:00
россия
курск
курская область
анна кузнецова
владимир путин
вооруженные силы украины
госдума рф
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КУРСК, 30 мая – РИА Новости. Десять детей погибли, 92 ребенка были ранены с начала 2025 года в результате атак ВСУ, заявила в ходе визита в Курск заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова. Кузнецова посетила Курск с рабочим визитом 30 мая и навестила в пункте временного размещения вынужденно покинувших свои дома жителей курского приграничья. "Если говорить о раненых детях, то за четыре с небольшим месяца, с начала года, ранено 92 ребенка. Это по предварительным данным. Десять детей за эти четыре месяца погибли, с небольшим… Много это или мало? Это страшно", - сказала журналистам зампред Госдумы. Она указала также на преступления киевского режима в отношении пленных. "Особое внимание, конечно, сегодня уделяла разговору с пленными, которые сейчас проходят лечение в одной из наших больниц. Страшные факты нахождения в плену сложно пересказать, когда погибали из-за неоказанной медицинской помощи… Это серьезные преступления, которые требуют внимания на международном уровне", - подчеркнула Кузнецова. ВС РФ в марте перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html
https://ria.ru/20250529/zhiteli-2019738801.html
https://ria.ru/20250530/sk-2019916994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, курск, курская область, анна кузнецова, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Курск, Курская область, Анна Кузнецова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Госдуме рассказали, сколько детей погибли при атаках ВСУ с начала года
Зампред Госдумы Кузнецова: с начала года из-за атак ВСУ погибли десять детей