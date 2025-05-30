https://ria.ru/20250530/deti-2020002766.html

В Госдуме рассказали, сколько детей погибли при атаках ВСУ с начала года

В Госдуме рассказали, сколько детей погибли при атаках ВСУ с начала года - РИА Новости, 30.05.2025

В Госдуме рассказали, сколько детей погибли при атаках ВСУ с начала года

Десять детей погибли, 92 ребенка были ранены с начала 2025 года в результате атак ВСУ, заявила в ходе визита в Курск заместитель председателя Государственной... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:51:00+03:00

2025-05-30T15:51:00+03:00

2025-05-30T15:51:00+03:00

россия

курск

курская область

анна кузнецова

владимир путин

вооруженные силы украины

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

КУРСК, 30 мая – РИА Новости. Десять детей погибли, 92 ребенка были ранены с начала 2025 года в результате атак ВСУ, заявила в ходе визита в Курск заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова. Кузнецова посетила Курск с рабочим визитом 30 мая и навестила в пункте временного размещения вынужденно покинувших свои дома жителей курского приграничья. "Если говорить о раненых детях, то за четыре с небольшим месяца, с начала года, ранено 92 ребенка. Это по предварительным данным. Десять детей за эти четыре месяца погибли, с небольшим… Много это или мало? Это страшно", - сказала журналистам зампред Госдумы. Она указала также на преступления киевского режима в отношении пленных. "Особое внимание, конечно, сегодня уделяла разговору с пленными, которые сейчас проходят лечение в одной из наших больниц. Страшные факты нахождения в плену сложно пересказать, когда погибали из-за неоказанной медицинской помощи… Это серьезные преступления, которые требуют внимания на международном уровне", - подчеркнула Кузнецова. ВС РФ в марте перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html

https://ria.ru/20250529/zhiteli-2019738801.html

https://ria.ru/20250530/sk-2019916994.html

россия

курск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курск, курская область, анна кузнецова, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия