https://ria.ru/20250530/delo-2019926055.html

Прокуратура направила в суд дело экс-телеведущей Курбангалеевой*

Прокуратура направила в суд дело экс-телеведущей Курбангалеевой* - РИА Новости, 30.05.2025

Прокуратура направила в суд дело экс-телеведущей Курбангалеевой*

Уголовное дело экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой* (иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заочно обвиняемой в... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:37:00+03:00

2025-05-30T11:37:00+03:00

2025-05-30T11:50:00+03:00

россия

москва

фарида курбангалеева

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой* (иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заочно обвиняемой в оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ, направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы."Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Фариды Курбангалеевой* и Алексея Барановского** (иноагент). Они обвиняются по части 2 статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет группой лиц). Курбангалеева* также обвиняется по пункту "д" части 2 статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Установлено, что Курбангалеева с соучастником в мае 2024 года, находясь за пределами Российской Федерации, разместила в интернете на личном канале одного из видеохостингов ранее совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.Кроме того, Курбангалеева в январе 2023 года, находясь за пределами Российской Федерации, разместила на канале мессенджера, доступ к которому имеет неограниченный круг лиц, заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ при проведении специальной военной операции."Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В отношении Курбангалеевой и Барановского заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в международном розыске", - добавили в ведомстве.* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России.

https://ria.ru/20250528/feyki-2019467278.html

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россия, москва, фарида курбангалеева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия