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В Красноярском крае завели дело после смерти постоялицы пансионата

В Красноярском крае завели дело после смерти постоялицы пансионата - РИА Новости, 30.05.2025

В Красноярском крае завели дело после смерти постоялицы пансионата

Уголовное дело возбуждено против владелицы пансионата в Красноярском крае после смерти постоялицы от снотворного, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:26:00+03:00

2025-05-30T08:26:00+03:00

2025-05-30T08:26:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против владелицы пансионата в Красноярском крае после смерти постоялицы от снотворного, сообщает краевая прокуратура. "В прокуратуру обратился житель Абакана и рассказал о своем горе. В апреле 2025 года он подыскал недееспособной матери дом в селе Селиваниха Минусинского района, специально оборудованный для пребывания пенсионеров и инвалидов. За плату индивидуальный предприниматель пообещала заботиться о маме, которая нуждалась в безраздельном внимании и специальном уходе", - говорится в сообщении. Несмотря на заключенный договор, по данным краевой прокуратуры, услуги, предоставляемые пансионатом, не соответствовали заявленным требованиям. Владелица пансионата оказывала медицинские и психологические услуги, а также предоставляла питание без учета индивидуальных потребностей и без постановки на учет в органах контроля. Кроме того, вместо должного ухода постояльцы систематически получали снотворные препараты, что облегчало задачу предпринимателя, но значительно ухудшало здоровье пациентов. "Спустя месяц псевдоуход привёл к трагедии – мать заявителя скончалась. При осмотре на теле погибшей обнаружены гематомы и синяки, также имелись признаки отравления снотворным", - отмечают в прокуратуре. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Расследование находится на контроле ведомства.

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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, абакан, минусинский район