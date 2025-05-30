https://ria.ru/20250530/chemezov-2020004516.html

Минюст США начал процедуру снятия санкций с Чемезова, сообщил источник

Минюст США начал процедуру снятия санкций с Чемезова, сообщил источник - РИА Новости, 30.05.2025

Минюст США начал процедуру снятия санкций с Чемезова, сообщил источник

На сайте Министерства юстиции США опубликовали документ, который может быть связан с планами Вашингтона по снятию санкций с главы "Ростеха" Сергея Чемезова,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:54:00+03:00

2025-05-30T15:54:00+03:00

2025-05-30T16:40:00+03:00

сша

в мире

сергей чемезов

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МОСКВА / ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. На сайте Министерства юстиции США опубликовали документ, который может быть связан с планами Вашингтона по снятию санкций с главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщил РИА Новости источник, близкий к госкорпорации.Там указано, что американская компания Rathmell Short LLP проконсультирует Чемезова по административным и юридическим вопросам."Обнаружили это сегодня. Это инициатива американской стороны, которая запустила процесс рассмотрения и принятия решения о санкционных мерах в отношении руководства корпорации", — рассказал он. По словам другого источника в госструктурах, на документе стоит подпись консультанта и лоббиста, близкого к президенту США Дональду Трампу."Можно предположить, что со стороны администрации Трампа осуществляется кампания по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей с целью продолжения совместной работы и бизнеса", — добавил собеседник агентства."Ростех" поприветствовал усилия Вашингтона по снятию санкций с главы госкорпорации. Это позволит восстановить ранее приостановленное сотрудничество.

https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019254011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, сергей чемезов, дональд трамп, ростех