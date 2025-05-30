Рейтинг@Mail.ru
Минюст США начал процедуру снятия санкций с Чемезова, сообщил источник - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 30.05.2025 (обновлено: 16:40 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/chemezov-2020004516.html
Минюст США начал процедуру снятия санкций с Чемезова, сообщил источник
Минюст США начал процедуру снятия санкций с Чемезова, сообщил источник - РИА Новости, 30.05.2025
Минюст США начал процедуру снятия санкций с Чемезова, сообщил источник
На сайте Министерства юстиции США опубликовали документ, который может быть связан с планами Вашингтона по снятию санкций с главы "Ростеха" Сергея Чемезова,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:54:00+03:00
2025-05-30T16:40:00+03:00
сша
в мире
сергей чемезов
дональд трамп
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229103_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_8f8ad1b1ebba098c5bde26d67e1adceb.jpg
МОСКВА / ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. На сайте Министерства юстиции США опубликовали документ, который может быть связан с планами Вашингтона по снятию санкций с главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщил РИА Новости источник, близкий к госкорпорации.Там указано, что американская компания Rathmell Short LLP проконсультирует Чемезова по административным и юридическим вопросам."Обнаружили это сегодня. Это инициатива американской стороны, которая запустила процесс рассмотрения и принятия решения о санкционных мерах в отношении руководства корпорации", — рассказал он. По словам другого источника в госструктурах, на документе стоит подпись консультанта и лоббиста, близкого к президенту США Дональду Трампу."Можно предположить, что со стороны администрации Трампа осуществляется кампания по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей с целью продолжения совместной работы и бизнеса", — добавил собеседник агентства."Ростех" поприветствовал усилия Вашингтона по снятию санкций с главы госкорпорации. Это позволит восстановить ранее приостановленное сотрудничество.
https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019254011.html
https://ria.ru/20250530/ssha-2019905423.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229103_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ced608fed00cd15e04eead45f2a7f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, сергей чемезов, дональд трамп, ростех
США, В мире, Сергей Чемезов, Дональд Трамп, Ростех
Минюст США начал процедуру снятия санкций с Чемезова, сообщил источник

Минюст США опубликовал документ, допускающий снятие санкций с Чемезова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА / ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. На сайте Министерства юстиции США опубликовали документ, который может быть связан с планами Вашингтона по снятию санкций с главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщил РИА Новости источник, близкий к госкорпорации.
Там указано, что американская компания Rathmell Short LLP проконсультирует Чемезова по административным и юридическим вопросам.
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
СМИ пишут о провале переговоров ЕС и США о борьбе с обходом санкций
27 мая, 08:17
"Обнаружили это сегодня. Это инициатива американской стороны, которая запустила процесс рассмотрения и принятия решения о санкционных мерах в отношении руководства корпорации", — рассказал он.
По словам другого источника в госструктурах, на документе стоит подпись консультанта и лоббиста, близкого к президенту США Дональду Трампу.
"Можно предположить, что со стороны администрации Трампа осуществляется кампания по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей с целью продолжения совместной работы и бизнеса", — добавил собеседник агентства.
"Ростех" поприветствовал усилия Вашингтона по снятию санкций с главы госкорпорации. Это позволит восстановить ранее приостановленное сотрудничество.

Госкорпорация "Ростех" — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах. Она выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

Флаг США - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
СМИ: США опасаются вводить новые санкции против России
Вчера, 09:27
 
СШАВ миреСергей ЧемезовДональд ТрампРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала