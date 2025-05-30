Минюст США начал процедуру снятия санкций с Чемезова, сообщил источник
Минюст США опубликовал документ, допускающий снятие санкций с Чемезова
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
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МОСКВА / ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. На сайте Министерства юстиции США опубликовали документ, который может быть связан с планами Вашингтона по снятию санкций с главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщил РИА Новости источник, близкий к госкорпорации.
Там указано, что американская компания Rathmell Short LLP проконсультирует Чемезова по административным и юридическим вопросам.
"Обнаружили это сегодня. Это инициатива американской стороны, которая запустила процесс рассмотрения и принятия решения о санкционных мерах в отношении руководства корпорации", — рассказал он.
По словам другого источника в госструктурах, на документе стоит подпись консультанта и лоббиста, близкого к президенту США Дональду Трампу.
"Можно предположить, что со стороны администрации Трампа осуществляется кампания по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей с целью продолжения совместной работы и бизнеса", — добавил собеседник агентства.
"Ростех" поприветствовал усилия Вашингтона по снятию санкций с главы госкорпорации. Это позволит восстановить ранее приостановленное сотрудничество.
Госкорпорация "Ростех" — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах. Она выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.