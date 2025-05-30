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Силы ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников - РИА Новости, 30.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:20:00+03:00
2025-05-30T07:20:00+03:00
2025-05-30T09:46:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских дронов, сообщили в Минобороны."В период с 20:00 29 мая до 7:00 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Речь идет о двух регионах:Украина практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В Белгородской и Курской областях действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Белгородская область, Курская область, Безопасность, Беспилотники