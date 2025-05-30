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Силы ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников - РИА Новости, 30.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 30.05.2025 (обновлено: 09:46 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/bpla-2019896414.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников - РИА Новости, 30.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:20:00+03:00
2025-05-30T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
белгородская область
курская область
безопасность
беспилотники
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских дронов, сообщили в Минобороны."В период с 20:00 29 мая до 7:00 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Речь идет о двух регионах:Украина практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В Белгородской и Курской областях действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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украина, россия, белгородская область, курская область, безопасность, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Белгородская область, Курская область, Безопасность, Беспилотники

Силы ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских дронов, сообщили в Минобороны.
«
"В период с 20:00 29 мая до 7:00 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Речь идет о двух регионах:
Украина практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В Белгородской и Курской областях действует желтый уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБелгородская областьКурская областьБезопасностьБеспилотники
 
 
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