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В курском Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего от атаки БПЛА - РИА Новости, 30.05.2025
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09:51 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/bpl-2019908583.html
В курском Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего от атаки БПЛА
В курском Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего от атаки БПЛА - РИА Новости, 30.05.2025
В курском Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего от атаки БПЛА
Пострадавший от атаки украинского беспилотника мужчина с осколочными ранениями в тяжелом стабильном состоянии находится в реанимации Курской областной больницы, РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:51:00+03:00
2025-05-30T09:51:00+03:00
происшествия
курская область
курск
александр хинштейн
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КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Пострадавший от атаки украинского беспилотника мужчина с осколочными ранениями в тяжелом стабильном состоянии находится в реанимации Курской областной больницы, рассказала РИА Новости врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома. Корреспондент РИА Новости передавал, что украинский беспилотник был начинен поражающими элементами. "У нас есть пострадавший, который проезжал мимо рядом на автомобиле. Сейчас он в тяжелом стабильном состоянии, находится в реанимации в областной больнице с осколочными ранениями", - рассказала Письменная.
https://ria.ru/20250529/bpla-2019685323.html
курская область
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происшествия, курская область, курск, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Курск, Александр Хинштейн
В курском Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего от атаки БПЛА

Мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Курской области, находится в реанимации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Пострадавший от атаки украинского беспилотника мужчина с осколочными ранениями в тяжелом стабильном состоянии находится в реанимации Курской областной больницы, рассказала РИА Новости врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома. Корреспондент РИА Новости передавал, что украинский беспилотник был начинен поражающими элементами.
"У нас есть пострадавший, который проезжал мимо рядом на автомобиле. Сейчас он в тяжелом стабильном состоянии, находится в реанимации в областной больнице с осколочными ранениями", - рассказала Письменная.
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