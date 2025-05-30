https://ria.ru/20250530/bpl-2019908583.html

В курском Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего от атаки БПЛА

В курском Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего от атаки БПЛА - РИА Новости, 30.05.2025

В курском Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего от атаки БПЛА

Пострадавший от атаки украинского беспилотника мужчина с осколочными ранениями в тяжелом стабильном состоянии находится в реанимации Курской областной больницы, РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:51:00+03:00

2025-05-30T09:51:00+03:00

2025-05-30T09:51:00+03:00

происшествия

курская область

курск

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg

КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Пострадавший от атаки украинского беспилотника мужчина с осколочными ранениями в тяжелом стабильном состоянии находится в реанимации Курской областной больницы, рассказала РИА Новости врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома. Корреспондент РИА Новости передавал, что украинский беспилотник был начинен поражающими элементами. "У нас есть пострадавший, который проезжал мимо рядом на автомобиле. Сейчас он в тяжелом стабильном состоянии, находится в реанимации в областной больнице с осколочными ранениями", - рассказала Письменная.

https://ria.ru/20250529/bpla-2019685323.html

курская область

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, курск, александр хинштейн