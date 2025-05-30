https://ria.ru/20250530/bpl-2019902033.html

БПЛА, повредивший больницу в Курске, был начинен поражающими элементами

БПЛА, повредивший больницу в Курске, был начинен поражающими элементами - РИА Новости, 30.05.2025

БПЛА, повредивший больницу в Курске, был начинен поражающими элементами

Повредивший ночью здание больницы в Курске украинский беспилотник был начинен поражающими элементами, они рассыпаны на территории медучреждения, передает... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:53:00+03:00

2025-05-30T08:53:00+03:00

2025-05-30T08:53:00+03:00

курск

курская область

александр хинштейн

происшествия

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КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Повредивший ночью здание больницы в Курске украинский беспилотник был начинен поражающими элементами, они рассыпаны на территории медучреждения, передает корреспондент РИА Новости. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома. Упавший на территорию городской больницы в центре Курска украинский беспилотник был начинен металлическими шариками, которые разбросаны по территории медучреждения. Беспилотник повредил окна в здании стационара больницы, в некоторых местах отлетела обшивка, повреждены автомобили и крыша. Также выбиты несколько окон в рядом стоящем доме. На одном из обломков БПЛА приклеена надпись на украинском языке.

https://ria.ru/20250529/sobyanin-2019683871.html

курск

курская область

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Варвара Скокшина

курск, курская область, александр хинштейн, происшествия