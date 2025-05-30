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БПЛА, повредивший больницу в Курске, был начинен поражающими элементами
БПЛА, повредивший больницу в Курске, был начинен поражающими элементами - РИА Новости, 30.05.2025
БПЛА, повредивший больницу в Курске, был начинен поражающими элементами
Повредивший ночью здание больницы в Курске украинский беспилотник был начинен поражающими элементами, они рассыпаны на территории медучреждения, передает... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:53:00+03:00
2025-05-30T08:53:00+03:00
2025-05-30T08:53:00+03:00
курск
курская область
александр хинштейн
происшествия
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КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Повредивший ночью здание больницы в Курске украинский беспилотник был начинен поражающими элементами, они рассыпаны на территории медучреждения, передает корреспондент РИА Новости. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома. Упавший на территорию городской больницы в центре Курска украинский беспилотник был начинен металлическими шариками, которые разбросаны по территории медучреждения. Беспилотник повредил окна в здании стационара больницы, в некоторых местах отлетела обшивка, повреждены автомобили и крыша. Также выбиты несколько окон в рядом стоящем доме. На одном из обломков БПЛА приклеена надпись на украинском языке.
https://ria.ru/20250529/sobyanin-2019683871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, курская область, александр хинштейн, происшествия
Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
БПЛА, повредивший больницу в Курске, был начинен поражающими элементами
БПЛА, ночью атаковавший больницу в Курске, был начинен поражающими элементами