https://ria.ru/20250530/bojtsy-2020082075.html

Российские военные сбили в ЛНР воздушный ретранслятор ВСУ

Российские военные сбили в ЛНР воздушный ретранслятор ВСУ - РИА Новости, 30.05.2025

Российские военные сбили в ЛНР воздушный ретранслятор ВСУ

Бойцы ВС РФ сбили в районе Отрадного (ДНР) воздушный ретранслятор ВСУ DJI Matrice 30 с антеннами для FPV, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T23:07:00+03:00

2025-05-30T23:07:00+03:00

2025-05-30T23:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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отрадное

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Бойцы ВС РФ сбили в районе Отрадного (ДНР) воздушный ретранслятор ВСУ DJI Matrice 30 с антеннами для FPV, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29 Гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил". "В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное, Богатырь вылетаем, более северо-западнее, ищем. Вообще ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 (БПЛА ВСУ – ред.) с антеннами для FPV (увеличивает дальность применения дронов-камикадзе ВСУ – ред.) и поразили его. Три дня спокойствия без "фпвишек" противника получили", – рассказал "Фил". По словам бойца, крайний выход группы был очень результативным и за неделю было поражено множество различных целей противника. "Сейчас я перед своим отделением, так скажем, перед самим собой, ставим такую задачу – "поймать" (перехватить – ред.) "Лелеку" (разведывательный БПЛА ВСУ самолетного типа – ред.). Это новая цель для нас интересная", – добавил "Фил".

https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017979534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, отрадное, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф