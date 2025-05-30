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Российские военные сбили в ЛНР воздушный ретранслятор ВСУ - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:07 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/bojtsy-2020082075.html
Российские военные сбили в ЛНР воздушный ретранслятор ВСУ
Российские военные сбили в ЛНР воздушный ретранслятор ВСУ - РИА Новости, 30.05.2025
Российские военные сбили в ЛНР воздушный ретранслятор ВСУ
Бойцы ВС РФ сбили в районе Отрадного (ДНР) воздушный ретранслятор ВСУ DJI Matrice 30 с антеннами для FPV, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T23:07:00+03:00
2025-05-30T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
отрадное
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Бойцы ВС РФ сбили в районе Отрадного (ДНР) воздушный ретранслятор ВСУ DJI Matrice 30 с антеннами для FPV, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29 Гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил". "В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное, Богатырь вылетаем, более северо-западнее, ищем. Вообще ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 (БПЛА ВСУ – ред.) с антеннами для FPV (увеличивает дальность применения дронов-камикадзе ВСУ – ред.) и поразили его. Три дня спокойствия без "фпвишек" противника получили", – рассказал "Фил". По словам бойца, крайний выход группы был очень результативным и за неделю было поражено множество различных целей противника. "Сейчас я перед своим отделением, так скажем, перед самим собой, ставим такую задачу – "поймать" (перехватить – ред.) "Лелеку" (разведывательный БПЛА ВСУ самолетного типа – ред.). Это новая цель для нас интересная", – добавил "Фил".
https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017979534.html
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донецкая народная республика, отрадное, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Отрадное, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные сбили в ЛНР воздушный ретранслятор ВСУ

Бойцы ВС России сбили в районе Отрадного в ЛНР воздушный ретранслятор ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Бойцы ВС РФ сбили в районе Отрадного (ДНР) воздушный ретранслятор ВСУ DJI Matrice 30 с антеннами для FPV, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29 Гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил".
«
"В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное, Богатырь вылетаем, более северо-западнее, ищем. Вообще ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 (БПЛА ВСУ – ред.) с антеннами для FPV (увеличивает дальность применения дронов-камикадзе ВСУ – ред.) и поразили его. Три дня спокойствия без "фпвишек" противника получили", – рассказал "Фил".
По словам бойца, крайний выход группы был очень результативным и за неделю было поражено множество различных целей противника.
"Сейчас я перед своим отделением, так скажем, перед самим собой, ставим такую задачу – "поймать" (перехватить – ред.) "Лелеку" (разведывательный БПЛА ВСУ самолетного типа – ред.). Это новая цель для нас интересная", – добавил "Фил".
Российский воннослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Боец рассказал о "мясных штурмах" ВСУ в поселке Зверево в ДНР
20 мая, 06:47
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаОтрадноеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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