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Проход судов через Панамский канал могут начать ускорять за биткоины

Проход судов через Панамский канал могут начать ускорять за биткоины - РИА Новости, 30.05.2025

Проход судов через Панамский канал могут начать ускорять за биткоины

Мэр Панамы Майер Мизрахи предложил ускорять проход судов через Панамский канал в качестве стимулирующей меры при оплате биткоином. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T01:30:00+03:00

2025-05-30T01:30:00+03:00

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ЛАС-ВЕГАС (штат Невада), 30 мая - РИА Новости. Мэр Панамы Майер Мизрахи предложил ускорять проход судов через Панамский канал в качестве стимулирующей меры при оплате биткоином. "У нас есть канал, он довольно популярен. Что, если вы получите бонус за оплату биткоином - ваш корабль пройдет быстрее, если вы заплатите биткоином?" - предложил он на конференции Bitcoin 2025 в американском городе Лас-Вегас в штате Невада. Мизрахи добавил, что Панама уже стала первым городом, который стал принимать налоги и оплату услуг за данную криптовалюту. Столичный мэр также указал, что на сегодняшний день в Панаме ежегодно совершаются операции в биткоине на общую сумму в 5 миллиардов долларов, однако правительство страны до последнего момента не было вовлечено в этот процесс.

https://ria.ru/20250415/panamskiy-kanal-2011281221.html

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Дарья Буймова

в мире, панама, панамский канал, лас-вегас