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Проход судов через Панамский канал могут начать ускорять за биткоины
Проход судов через Панамский канал могут начать ускорять за биткоины - РИА Новости, 30.05.2025
Проход судов через Панамский канал могут начать ускорять за биткоины
Мэр Панамы Майер Мизрахи предложил ускорять проход судов через Панамский канал в качестве стимулирующей меры при оплате биткоином. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T01:30:00+03:00
2025-05-30T01:30:00+03:00
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ЛАС-ВЕГАС (штат Невада), 30 мая - РИА Новости. Мэр Панамы Майер Мизрахи предложил ускорять проход судов через Панамский канал в качестве стимулирующей меры при оплате биткоином. "У нас есть канал, он довольно популярен. Что, если вы получите бонус за оплату биткоином - ваш корабль пройдет быстрее, если вы заплатите биткоином?" - предложил он на конференции Bitcoin 2025 в американском городе Лас-Вегас в штате Невада. Мизрахи добавил, что Панама уже стала первым городом, который стал принимать налоги и оплату услуг за данную криптовалюту. Столичный мэр также указал, что на сегодняшний день в Панаме ежегодно совершаются операции в биткоине на общую сумму в 5 миллиардов долларов, однако правительство страны до последнего момента не было вовлечено в этот процесс.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, панама, панамский канал, лас-вегас
В мире, Панама, Панамский канал, Лас-Вегас
Проход судов через Панамский канал могут начать ускорять за биткоины
Суда, оплачивающие проход Панамского канала биткоинами, могут получить бонусы