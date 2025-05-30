https://ria.ru/20250530/bespilotniki-2020079465.html

Неизвестные БПЛА сопровождали немецкое полицейское судно, пишет Spiegel

Неизвестные БПЛА сопровождали немецкое полицейское судно, пишет Spiegel - РИА Новости, 30.05.2025

Неизвестные БПЛА сопровождали немецкое полицейское судно, пишет Spiegel

Группа неизвестных беспилотников сопровождала немецкое полицейское патрульное судно, которое наблюдало за грузовым кораблём из России, сообщило в пятницу... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:37:00+03:00

2025-05-30T22:37:00+03:00

2025-05-30T22:37:00+03:00

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северное море

россия

бельгия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Группа неизвестных беспилотников сопровождала немецкое полицейское патрульное судно, которое наблюдало за грузовым кораблём из России, сообщило в пятницу издание Spiegel. По данным издания, инцидент произошёл 17 мая вскоре после полуночи, когда патрульный корабль "BP 81 Potsdam" наблюдал за направлявшимся в Бельгию российским грузовым судном к северу от острова Боркум в Северном море. "Федеральная полиция насчитала семь беспилотников, которые сопровождали как грузовое судно, так и патрульное судно в течение почти трех часов", - пишет Spiegel. Издание выдвигает предположение, что беспилотники были российскими, но не приводит никаких доказательств. Более того, как сообщает Spiegel, соответствующая информация была передана бельгийским властям, которые провели досмотр российского судна и не нашли никаких признаков использования беспилотников. Проверка экипажа также не выявила ничего подозрительного. В начале года немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ бундесвера сообщила, что неизвестные дроны появились у казармы авиабазы бундесвера в Швезинге в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. В Швезинге расположен центр подготовки зенитно-ракетных войск бундесвера, где проходят обучение немецкие и украинские военнослужащие. По данным газеты, с 9 по 29 января у казармы авиабазы недалеко от Хузума на побережье Северного моря было зафиксировано шесть инцидентов с неопознанными дронами. Как сообщила газета, проводится расследование по подозрению в шпионаже. Также сообщалось о наблюдении неизвестных беспилотников и вблизи других объектов, в том числе промышленных предприятий.

https://ria.ru/20241204/frg-1987380768.html

северное море

россия

бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, северное море, россия, бельгия, bp plc.