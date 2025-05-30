Неизвестные БПЛА сопровождали немецкое полицейское судно, пишет Spiegel
Spiegel: БПЛА сопровождали немецкое патрульное судно, следившее за судном из РФ
Северное море. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Группа неизвестных беспилотников сопровождала немецкое полицейское патрульное судно, которое наблюдало за грузовым кораблём из России, сообщило в пятницу издание Spiegel.
По данным издания, инцидент произошёл 17 мая вскоре после полуночи, когда патрульный корабль "BP 81 Potsdam" наблюдал за направлявшимся в Бельгию российским грузовым судном к северу от острова Боркум в Северном море.
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"Федеральная полиция насчитала семь беспилотников, которые сопровождали как грузовое судно, так и патрульное судно в течение почти трех часов", - пишет Spiegel.
Издание выдвигает предположение, что беспилотники были российскими, но не приводит никаких доказательств. Более того, как сообщает Spiegel, соответствующая информация была передана бельгийским властям, которые провели досмотр российского судна и не нашли никаких признаков использования беспилотников. Проверка экипажа также не выявила ничего подозрительного.
В начале года немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ бундесвера сообщила, что неизвестные дроны появились у казармы авиабазы бундесвера в Швезинге в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. В Швезинге расположен центр подготовки зенитно-ракетных войск бундесвера, где проходят обучение немецкие и украинские военнослужащие. По данным газеты, с 9 по 29 января у казармы авиабазы недалеко от Хузума на побережье Северного моря было зафиксировано шесть инцидентов с неопознанными дронами. Как сообщила газета, проводится расследование по подозрению в шпионаже. Также сообщалось о наблюдении неизвестных беспилотников и вблизи других объектов, в том числе промышленных предприятий.
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