https://ria.ru/20250530/belyaev-2019783569.html

Сергей Беляев: власти Швеции избрали линию на милитаризацию страны

Сергей Беляев: власти Швеции избрали линию на милитаризацию страны - РИА Новости, 30.05.2025

Сергей Беляев: власти Швеции избрали линию на милитаризацию страны

Швеция, отказавшаяся от более чем двухсотлетней политики неприсоединения к военным союзам и нейтралитета, теперь накачивает киевский режим вооружением, мечтает... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:00:00+03:00

2025-05-30T12:00:00+03:00

2025-05-30T12:00:00+03:00

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Швеция, отказавшаяся от более чем двухсотлетней политики неприсоединения к военным союзам и нейтралитета, теперь накачивает киевский режим вооружением, мечтает о нанесении политического, экономического и военного поражения России, а местные СМИ пугают население мнимой российской угрозой, чтобы оправдать беспрецедентные вливания в оборону. О том, как шведские власти выбрали курс на милитаризацию страны, нагнетают русофобскую истерию, а также о том, какую роль НАТО отводит Швеции, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.– Власти Швеции говорят, что поддержка Украины останется главным приоритетом внешней политики страны. По словам премьер-министра Ульфа Кристерссона, Швеция вместе со странами Северной Европы и Прибалтики предоставляет Киеву больше всего помощи, уступая только США. Какую военную помощь шведское королевство оказывает Украине? Известно ли, какая сумма уже затрачена, а также о каких видах вооружения идет речь?– В контексте специальной военной операции поддержка шведским правительством Украины и, в целом, стремление к нанесению политического, экономического и военного поражения России стало чуть ли не основной темой, вокруг которой сплотились все политические силы Швеции. Суммы, которые Стокгольм выделяет на оказание помощи Киеву за счет средств шведского бюджета, колоссальные: с начала СВО – 9,5 миллиарда долларов США, из которых порядка 8,2 миллиарда – это исключительно военная помощь. Речь идет о серьезных типах вооружений, в основном шведского производства: два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, около 200 БТР, 90 БМП CV90, восемь артиллерийских систем Archer, а также танки, гранатометы, боевые катера, боеприпасы и снаряжение. Помимо этого, многие шведские ведомства делятся и другим оборудованием – от грузовиков до дизельных генераторов и аппаратов ИВЛ.К сожалению, шведское общество, накаченное пропагандой местных СМИ о мнимой российской угрозе, в большинстве своем поддерживает такую линию своего правительства. Несмотря на весьма неблагоприятные экономические последствия антироссийской политики, изменить эту тенденцию в обозримом будущем будет весьма трудно.– Швеция рассматривала возможность передачи Киеву истребителей Gripen, но приостановила эти планы на фоне обсуждения поставок F-16 другими странами. Есть ли вероятность того, что шведское правительство все же решит направить свои истребители Украине?– В связи с передачей киевскому режиму партии самолетов F-16 отправка шведских истребителей пока поставлена на паузу. Тем не менее, Стокгольм готов вернуться к этому вопросу на более позднем этапе. Стоит отметить, что эскадрилья шведских "грипенов" уже несет боевое дежурство в Польше, принимая участие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства страны и защите логистического хаба, используемого для поставки военной техники Киеву.– Швеция придерживалась принципа нейтралитета, но отошла него, присоединившись к НАТО в марте 2024 года. Насколько активна роль Швеции в НАТО? Как Россия теперь выстраивает отношения с этой страной? Каковы истинные цели формирования центров управления войсками, подобных открывшемуся в Германии морскому тактическому штабу CTF Baltic? Представляет ли это потенциально угрозу безопасности в Балтике?– Отказ от более чем двухсотлетней политики неприсоединения к военным союзам и нейтралитета (с которым, к слову, многие видные политические и общественные деятели страны по-прежнему не согласны) серьезно усугубил кризис некогда взаимовыгодных российско-шведских отношений. Начиная с марта 2024 года мы вынуждены рассматривать Швецию как активного члена настроенного на противостояние с нами военного блока со всеми вытекающими последствиями для нашего оборонного планирования.Спустя более года с момента присоединения Стокгольма к альянсу становится все более очевидно, что в разделении ответственности стран-членов НАТО на шведов возложена задача стать одной из главных сил блока в Балтийском регионе. В связи с этим Швеция ускоренными темпами трансформирует свою политику безопасности в регионе Балтийского моря. Одновременно Стокгольм активизировал сотрудничество с прибалтийскими странами, а в январе 2025 года и вовсе направил свой батальон численностью 550 военнослужащих в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО.Опыт военно-морских сил страны также активно применяется в регионе: помимо работы в штабе CTF Baltic, руководство которым отойдет к шведским офицерам, Стокгольм принимает активное участие в патрулировании вод Балтийского моря в составе экспедиционных сил альянса, в частности, в целях отслеживания потенциальных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга деятельности работающих в интересах России судов, которые европейцы считают так называемым "теневым флотом" нашей страны.В целом, шведы обладают весьма полезными для альянса навыками навигации в акватории Балтийского моря, в том числе с использованием катеров, корветов, подводных лодок и беспилотных аппаратов собственного производства. При этом в Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России.– Учения НАТО с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS впервые прошли на шведском острове Готланд в мае. Участились ли учения на территории королевства и в Балтийском море? В каких учениях альянса страна принимает участие?– Швеция уделяет особое внимание своему военному присутствию на острове Готланд, который, по оценке шведских властей, имеет стратегически важное значение для альянса, в том числе ввиду близости к российской военно-морской базе в Балтийске. Первый выстрел из системы HIMARS на острове был произведен в рамках совместных учений шведских, британских и американских военнослужащих под руководством США Swift Response в мае этого года, однако военные маневры с участием союзников регулярно проходят на Готланде уже на протяжении нескольких лет.– МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку шведов посольством Украины. Продолжается ли эта деятельность? Известно ли число шведских солдат удачи на Украине?– Известен целый ряд случаев, когда шведские граждане присоединялись к ВСУ. Не останавливает любителей приключений даже тот факт, что многие из подобных солдат удачи домой не вернулись. Вероятно, причиной тому – линия местных СМИ по героизации таких личностей, называющих себя добровольцами, а в действительности являющихся обыкновенными наемниками.– Соглашение об оборонном сотрудничестве с США, в соответствии с которым страна предоставила американской стороне доступ к 17 военным объектам, вступило в силу в августе прошлого года. Какие конкретные действия уже предпринимаются по этому соглашению?– Ратификация Стокгольмом двустороннего соглашения об оборонном сотрудничестве c США (Defense Cooperation Agreement, DCA) 15 августа 2024 года стала очередным шагом действующего коалиционного правительства Швеции на пути к милитаризации страны. Подобные соглашения носят типовой характер, а их заключение, как правило, происходит в увязке с процедурой вступления в НАТО новых государств-членов. Таким образом, Вашингтон получает возможность размещать на территории страны-подписанта DCA американские воинские контингенты и вооружение не только в рамках союзнических обязательств по Североатлантическому договору, но и в национальном качестве.На практике это означает, что с открытием доступа к расположенным в Швеции 17 военным объектам вооруженные силы США получили возможность как использовать под свои стратегические цели уже имеющуюся у шведов профильную инфраструктуру, так и создавать новую. В частности, речь идет о строительстве специализированных ангаров для складирования американской военной техники и боеприпасов. Кроме того, шведские власти активно модернизируют и расширяют существующие транспортные коридоры для потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию.Примечательно, что официальный Стокгольм намеренно отказался от внесения в текст DCA пункта о неразмещении на территории Швеции американского ядерного арсенала. Хотя действующее шведское руководство заверяет об отсутствии у него планов по ядерной милитаризации страны, подобный шаг наглядно демонстрирует отход Стокгольма от традиционной разоруженческой повестки и многолетней политики нераспространения ЯО.В рамках достигнутой между вооруженными силами Швеции и Национальной гвардией США договоренности о сотрудничестве были проведены широкомасштабные учения в Нью-Йорке, состоялись совместные маневры в условиях шведского Севера.Вместе с тем окончательные параметры присутствия американских военных контингентов в Швеции все еще не определены. Не исключено, что с приходом к власти нового президента США планы предыдущей администрации, от имени которой заключалось оборонное соглашение со Швецией, могут быть скорректированы.– Премьер-министр Швеции ранее не исключил возможности появления ядерного оружия на своей территории в военное время. На ваш взгляд, насколько это возможно и есть ли риск появления ЯО на территории королевства в мирное время?– Риторика нынешнего военно-политического руководства Швеции по ядерной проблематике претерпевает серьезные изменения. Напомню, до недавнего времени Стокгольм последовательно проводил политику нераспространения ядерного оружия, относя вопросы глобального разоружения к числу наиболее приоритетных в международной повестке.Линия на оголтелую милитаризацию собственной страны и всего европейского региона в целом, избранная действующими шведскими властями, ставит под сомнение многолетние усилия их предшественников. Под предлогом необходимости противостоять мифической "угрозе с Востока" правительство Швеции проводит сомнительные инициативы, вызывающие негативный общественный резонанс. Так, отказ от условия о неразмещении американских ядерных арсеналов на территории страны в договоре об оборонном сотрудничестве с США спровоцировал в местных экспертных кругах шквал критики в адрес правительства. Однако непрекращающиеся усилия властей по распространению русофобских настроений и запугиванию населения все же разворачивают общественное мнение в нужное им антироссийское русло. В частности, подобные подходы позволили Стокгольму подготовить почву для ведущейся с недавних пор дискуссии о возможности для Швеции – в случае необходимости – встать под французский "ядерный зонтик". Кроме того, в ходе совместных учений в рамках НАТО пилоты ВВС Франции и Швеции отрабатывали маневры в том числе с использованием боевых самолетов французского производства, способных нести тактическое ядерное оружие. Все это свидетельствует об окончательной утрате Швецией статуса нейтральной державы и превращает ее в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО. Россия, естественно, будет делать необходимые выводы с учетом конкретных параметров шведского участия в НАТО и адекватно реагировать для надежного обеспечения своей безопасности.– Правительство Швеции рассчитывает к 2030 году увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, увеличить численность своих вооруженных сил, что, по словам премьер-министра Ульфа Кристерссона, станет "крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны". В связи с чем шведское правительство пытается как можно скорее укрепить свою оборону? Разве им кто-то угрожает?– Россия Швеции не угрожала и не угрожает. Вместе с тем правящая коалиция Швеции избрала жесткий конфронтационный курс в отношении России, направила беспрецедентные усилия на всестороннюю поддержку киевского режима и наращивание собственной обороноспособности. Шведские власти активно используют украинский сюжет в целях распространения антироссийской пропаганды, создают для местного населения образ опасного внешнего врага, нагнетают русофобскую истерию. Не желая объективно взглянуть на истинные причины украинского кризиса, в основе которого лежат провокационные действия коллективного Запада, шведское правительство предпочитает распространять небылицы о "неспровоцированной российской агрессии", якобы угрожающей всей Европе.Беспрецедентная по масштабам милитаризация некогда нейтральной Швеции, колоссальные финансовые вливания в сферу обороны, переход от независимой политики безопасности к жестким союзническим обязательствам в рамках НАТО – все это, хотя и подается под соусом противостояния российской угрозе, на деле является попыткой шведских властей еще более укрепить так называемую трансатлантическую связку и, по сути, угодить Вашингтону.Не следует забывать о том, что шведский военно-промышленный комплекс очевидно рассчитывает получить ощутимую прибыль на милитаристской истерии. Это при том, что наносится очевидный ущерб социальным программам. Политика шведского правительства привела к отказу Стокгольма от самостоятельности в принятии решений в области безопасности, ухудшению социально-экономической ситуации, вызванному экстренной переориентацией национальной экономики под военные нужды. Наметилось втягивание Швеции в многолетнюю долговую кабалу в результате создания общеевропейского фонда займов на цели обороны. Власти страны, по понятным причинам, не желают признавать пагубность избранного ими курса для истинных интересов шведского общества и продолжают активную милитаризацию Швеции под предлогом защиты от несуществующего врага в лице России.– Шведская прокуратура завершила расследование подрыва "Северных потоков", заявив, что виновных установить не удалось. Возможно ли, на ваш взгляд возобновление расследования? Проводилось ли оно в действительности?– Россия неоднократно ставила перед шведской стороной вопрос о необходимости проведения всеобъемлющего, открытого и заслуживающего доверия расследования диверсий, направляла запросы о правовой помощи и предложение о создании совместной следственной группы. Наши инициативы упорно игнорировались или отвергались (причем под видом некой угрозы национальной безопасности). При этом СМИ активно спекулировали на тему некой проукраинской диверсионной группы. Итоги работы шведских следователей неутешительные и свидетельствуют лишь об их нежелании установить истинных виновных. Убеждены, что точку в этом деле можно будет поставить лишь тогда, когда и исполнители терактов, и те, кто стоял за ними, понесут заслуженное наказание.– Какие цели и задачи вы ставите перед собой на должности посла России в Швеции? Как бы вы охарактеризовали состояние российско-шведских отношений на данный момент? Насколько возможно их улучшение в ближайшие годы?– Российско-шведские отношения переживают в настоящее время весьма непростой период. По сути, это локальная проекция общей геополитической напряженности между Россией и Западом. Швеция, укорененная в западной парадигме не только культурно-исторически, но и институционально – как член ЕС и вот уже больше года – член НАТО, подчеркнуто тщательно реализует недружественные в отношении нашей страны установки в национальном масштабе. Потому наши двусторонние политические контакты заморожены по инициативе шведской стороны, торговый оборот неуклонно сокращается, да и научные, культурные и спортивные обмены, которые, казалось бы, должны быть свободны от влияния геополитической конъюнктуры, сведены к нулю.Можно сказать, что основной смысл межгосударственных отношений сводится сейчас к сохранению взаимного дипломатического присутствия. Ведь наше посольство в Стокгольме не закрывалось даже в годы Второй мировой войны, оставаясь одним из немногих советских диппредставительств в Европе. Считаем важным продолжать работу даже в самых непростых условиях, исходя из того, что дипломатия – это "искусство возможного". Что касается перспектив на ближайшие годы – не берусь их предсказывать. По логике вещей, шагов по улучшению двусторонних отношений следовало бы ожидать от Швеции, как инициатора их сворачивания. Однако здесь мы вновь возвращаемся к вопросу о самостоятельности внешнеполитических решений, которую Стокгольм утратил со вступлением в НАТО. В мировой политике должны произойти поистине тектонические сдвиги, чтобы их эффект "докатился" до Севера Европы. Тем не менее, говорить о тотальной изоляции России и российской дипмиссии в Швеции было бы неправильно. К примеру, наш торжественный прием по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетили более 100 гостей: представители дипкорпуса, соотечественники, шведские общественные и культурные деятели.– Оказывается ли на российских дипработников какое-либо давление?– Обстановка вокруг российской дипмиссии в Стокгольме сложная. На нас открыто пытаются оказывать психологическое давление. Посольство неоднократно становилось объектом атак дронов, которые наносили ущерб его имуществу. Последний такой инцидент произошел буквально на днях – 25 мая этого года. Злоумышленников, естественно, шведская полиция так и не нашла. В непосредственной близости от нашей территории с разрешения шведских правоохранительных органов регулярно устраиваются антироссийские акции и демонстрации.Крайне навязчиво – опять же при попустительской позиции властей – ведут себя шведские СМИ, нарушающие принципы неприкосновенности и самой дипмиссии, и ее сотрудников. Но те, кто рассчитывает нас запугать, ошибаются. Сотрудники посольства – и дипломаты, и технический состав – хорошо знают: мы служим России. Этим все сказано.– Президент России Владимир Путин ранее подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", благодаря которому иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут временно жить в России без подтверждения владения русским языком. Обращались ли граждане Швеции в посольство, чтобы получить временный вид на жительство в России после вступления указа в силу? Что это за люди?– В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 августа 2024 года №702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" гражданам Швеции могут быть оформлены однократные визы на срок до трех месяцев для въезда в Российскую Федерацию с целью последующего обращения в МВД России с заявлением о выдаче разрешения на временное пребывание без учета утвержденной правительством Российской Федерации квоты. С сентября 2024 года в посольство на регулярной основе поступают мотивированные обращения от граждан Швеции, в которых содержится подробное обоснование их намерения переселиться в Россию. В качестве ключевых причин заявителями приводятся глубокое несогласие с проводимой внутренней и внешней политикой шведского государства, разочарование в системе государственных институтов, рост антироссийских настроений, идеологическое давление, ограничения на свободу выражения мнений в публичном пространстве, а также стремление к жизни в обществе, ориентированном на традиционные ценности, включая приверженность православному мировоззрению, уважение к семье и культурно-историческим корням. Отдельная категория обращений связана с озабоченностью заявителей вопросами личной безопасности, фактами дискриминации по этническому и религиозному признакам, проявлениями бюрократического произвола, социальной изоляцией и отсутствием жизненных перспектив. Иногда заинтересованность в переезде в Российскую Федерацию обусловлена стремлением к реализации экономического и профессионального потенциала заявителей, обладающих многолетним опытом квалифицированной трудовой деятельности. Во многих случаях речь идет о гражданах Швеции, уже знакомых с русским языком, культурой и образом жизни, воспринимающих Российскую Федерацию как государство, предоставляющее возможности для стабильной и полноценной жизни в соответствии с традиционными убеждениями и ценностными ориентирами.С ходатайством о предоставлении визы указанной категории в посольство России в Швеции обратилось порядка 30 человек. В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке после положительного рассмотрения ходатайств и проведения личных собеседований ряду заявителей была оказана визовая поддержка. В отдельных случаях оформление визы было отложено по инициативе самих заявителей, что, как правило, было обусловлено их личными обстоятельствами.– Прослеживается ли нагнетание антироссийских настроений в шведской прессе? Как бы вы оценили уровень русофобии в Швеции?– Российская тема в шведских СМИ звучит сейчас исключительно со знаком "минус". Причем то, как работают шведские журналисты на российском направлении, откровенно говоря, не делает им чести – события освещаются однобоко и тенденциозно, факты последовательно замалчиваются, история переписывается беспринципно и бессовестно. Бывает и так, что журналистские материалы, допускающие возможность альтернативных трактовок, в итоге так и не выходят в эфир. За те полгода, которые я работаю в Швеции, у меня уже были случаи, когда подготовленные интервью не публиковались. В общем, шведские СМИ – это мощнейший аппарат манипулирования общественным мнением, который сейчас настроен против России.Вместе с тем нельзя утверждать, что антироссийские настроения, нагнетаемые прессой, принимаются здесь всеми и в полной мере. Среди шведов есть немало людей, умеющих усомниться, когда чувствуют, что кто-то хочет заставить их думать так, а не иначе. Но такой путь был труден во все времена, а сейчас требует особого гражданского мужества. Любой, кто решается высказаться с пророссийских или даже нейтральных позиций, объявляется лжецом, агентом Кремля, подвергается жестокому остракизму. Понятно, что ни о каком следовании принципам свободы слова и демократии в таких условиях говорить не приходится.

https://ria.ru/20250503/posolstvo-2014817998.html

https://ria.ru/20250423/vsu-2012907378.html

https://ria.ru/20250523/smi-2018581221.html

https://ria.ru/20250425/evropa-2013486798.html

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в мире, интервью, швеция, россия, сергей беляев, европа