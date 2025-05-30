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Белоусов поздравил бойцов группировки "Запад" с освобождением Кондрашовки - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 30.05.2025 (обновлено: 13:21 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/belousov-2019954985.html
Белоусов поздравил бойцов группировки "Запад" с освобождением Кондрашовки
Белоусов поздравил бойцов группировки "Запад" с освобождением Кондрашовки - РИА Новости, 30.05.2025
Белоусов поздравил бойцов группировки "Запад" с освобождением Кондрашовки
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением от врага населенного пункта Кондрашовка... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:19:00+03:00
2025-05-30T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
андрей белоусов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением от врага населенного пункта Кондрашовка Харьковской области и заявил, что они успешно ведут освободительные бои на купянском направлении. Ранее МО РФ сообщило об освобождении Кондрашовки военнослужащими группировки "Запад". "Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на купянском направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство", - сказано в Telegram-канале Министра обороны РФ. Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава полка позволяют выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. Он уточнил, что более 3600 военнослужащих награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Кроме того, министр поблагодарил мотострелков за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что их профессиональные действия с каждым днем приближают победу.
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безопасность, россия, харьковская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил бойцов группировки "Запад" с освобождением Кондрашовки

Белоусов: "Запад" успешно ведет освободительные бои на Купянском направлении

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением от врага населенного пункта Кондрашовка Харьковской области и заявил, что они успешно ведут освободительные бои на купянском направлении.
Ранее МО РФ сообщило об освобождении Кондрашовки военнослужащими группировки "Запад".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Кондрашовка в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Кондрашовка в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Кондрашовка в Харьковской области
"Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на купянском направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство", - сказано в Telegram-канале Министра обороны РФ.
Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава полка позволяют выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. Он уточнил, что более 3600 военнослужащих награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
Кроме того, министр поблагодарил мотострелков за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что их профессиональные действия с каждым днем приближают победу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьАндрей Белоусов
 
 
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