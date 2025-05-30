Белоусов поздравил бойцов группировки "Запад" с освобождением Кондрашовки
Белоусов: "Запад" успешно ведет освободительные бои на Купянском направлении
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением от врага населенного пункта Кондрашовка Харьковской области и заявил, что они успешно ведут освободительные бои на купянском направлении.
Ранее МО РФ сообщило об освобождении Кондрашовки военнослужащими группировки "Запад".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Кондрашовка в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Кондрашовка в Харьковской области
"Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на купянском направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство", - сказано в Telegram-канале Министра обороны РФ.
Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава полка позволяют выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. Он уточнил, что более 3600 военнослужащих награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
Кроме того, министр поблагодарил мотострелков за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что их профессиональные действия с каждым днем приближают победу.
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