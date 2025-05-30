https://ria.ru/20250530/belousov-2019954985.html

Белоусов поздравил бойцов группировки "Запад" с освобождением Кондрашовки

Белоусов поздравил бойцов группировки "Запад" с освобождением Кондрашовки - РИА Новости, 30.05.2025

Белоусов поздравил бойцов группировки "Запад" с освобождением Кондрашовки

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением от врага населенного пункта Кондрашовка... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:19:00+03:00

2025-05-30T13:19:00+03:00

2025-05-30T13:21:00+03:00

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харьковская область

андрей белоусов

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением от врага населенного пункта Кондрашовка Харьковской области и заявил, что они успешно ведут освободительные бои на купянском направлении. Ранее МО РФ сообщило об освобождении Кондрашовки военнослужащими группировки "Запад". "Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на купянском направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство", - сказано в Telegram-канале Министра обороны РФ. Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава полка позволяют выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. Он уточнил, что более 3600 военнослужащих награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Кроме того, министр поблагодарил мотострелков за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что их профессиональные действия с каждым днем приближают победу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, харьковская область, андрей белоусов