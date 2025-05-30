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Клепиков обсудил с депутатами меры поддержки жителей Белгородской области - РИА Новости, 30.05.2025
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Белгородская область
 
14:13 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/belgorod-2019970291.html
Клепиков обсудил с депутатами меры поддержки жителей Белгородской области
Клепиков обсудил с депутатами меры поддержки жителей Белгородской области - РИА Новости, 30.05.2025
Клепиков обсудил с депутатами меры поддержки жителей Белгородской области
Депутаты Белгородской областной Думы обсудили вопросы поддержки жителей региона на совместном заседании комитетов по бюджету, финансам и по социальной политике, РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:13:00+03:00
2025-05-30T14:13:00+03:00
белгородская область
белгородская область
россия
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы обсудили вопросы поддержки жителей региона на совместном заседании комитетов по бюджету, финансам и по социальной политике, сообщил председатель облдумы Юрий Клепиков. Так, один из законопроектов направлен на установление новой меры поддержки для военнослужащих. Согласно проекту, за участниками специальной военной операции и членами их семей могут сохранить право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях без учета доходов, полученных в связи с участием в СВО. Также для поддержки жителей региона, в том числе пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, планируют расширить действие закона "О денежной выплате отдельным категориям граждан на территории Белгородской области", повысив предельный размер доходов для многодетных семей, инвалидов I и II групп и иных категорий граждан. Кроме того, депутаты обсудили совместную инициативу, которую выдвинули фракции Белгородской областной Думы. Вопрос касался перенаправления финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию наказов. В случае принятия законопроекта ресурсы будут направлены на обеспечение безопасности жителей приграничья. "Напомню, что в прошедшем году было принято аналогичное решение, и финансовые средства были использованы для изготовления укрытий, что позволило сохранить жизни и здоровье сотням наших земляков. Учитывая сложную оперативную обстановку на территории региона, нашей основной задачей и главным наказом для всех органов власти остается безопасность. Уверен, что данная инициатива будет единогласно поддержана депутатами областной Думы", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Также депутаты обсудили ряд федеральных законопроектов и обращения других регионов в Правительство РФ.
https://ria.ru/20250528/granty-2019541130.html
https://ria.ru/20250521/prigraniche-2018294941.html
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белгородская область, россия, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Клепиков обсудил с депутатами меры поддержки жителей Белгородской области

Клепиков обсудил поддержку жителей Белгородской области с депутатами облдумы

© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской областиПредседатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской области
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы обсудили вопросы поддержки жителей региона на совместном заседании комитетов по бюджету, финансам и по социальной политике, сообщил председатель облдумы Юрий Клепиков.
Так, один из законопроектов направлен на установление новой меры поддержки для военнослужащих. Согласно проекту, за участниками специальной военной операции и членами их семей могут сохранить право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях без учета доходов, полученных в связи с участием в СВО.
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Также для поддержки жителей региона, в том числе пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, планируют расширить действие закона "О денежной выплате отдельным категориям граждан на территории Белгородской области", повысив предельный размер доходов для многодетных семей, инвалидов I и II групп и иных категорий граждан.
Кроме того, депутаты обсудили совместную инициативу, которую выдвинули фракции Белгородской областной Думы. Вопрос касался перенаправления финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию наказов. В случае принятия законопроекта ресурсы будут направлены на обеспечение безопасности жителей приграничья.
"Напомню, что в прошедшем году было принято аналогичное решение, и финансовые средства были использованы для изготовления укрытий, что позволило сохранить жизни и здоровье сотням наших земляков. Учитывая сложную оперативную обстановку на территории региона, нашей основной задачей и главным наказом для всех органов власти остается безопасность. Уверен, что данная инициатива будет единогласно поддержана депутатами областной Думы", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Также депутаты обсудили ряд федеральных законопроектов и обращения других регионов в Правительство РФ.
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