https://ria.ru/20250530/belgorod-2019970291.html

Клепиков обсудил с депутатами меры поддержки жителей Белгородской области

Клепиков обсудил с депутатами меры поддержки жителей Белгородской области - РИА Новости, 30.05.2025

Клепиков обсудил с депутатами меры поддержки жителей Белгородской области

Депутаты Белгородской областной Думы обсудили вопросы поддержки жителей региона на совместном заседании комитетов по бюджету, финансам и по социальной политике, РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:13:00+03:00

2025-05-30T14:13:00+03:00

2025-05-30T14:13:00+03:00

белгородская область

белгородская область

россия

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы обсудили вопросы поддержки жителей региона на совместном заседании комитетов по бюджету, финансам и по социальной политике, сообщил председатель облдумы Юрий Клепиков. Так, один из законопроектов направлен на установление новой меры поддержки для военнослужащих. Согласно проекту, за участниками специальной военной операции и членами их семей могут сохранить право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях без учета доходов, полученных в связи с участием в СВО. Также для поддержки жителей региона, в том числе пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, планируют расширить действие закона "О денежной выплате отдельным категориям граждан на территории Белгородской области", повысив предельный размер доходов для многодетных семей, инвалидов I и II групп и иных категорий граждан. Кроме того, депутаты обсудили совместную инициативу, которую выдвинули фракции Белгородской областной Думы. Вопрос касался перенаправления финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию наказов. В случае принятия законопроекта ресурсы будут направлены на обеспечение безопасности жителей приграничья. "Напомню, что в прошедшем году было принято аналогичное решение, и финансовые средства были использованы для изготовления укрытий, что позволило сохранить жизни и здоровье сотням наших земляков. Учитывая сложную оперативную обстановку на территории региона, нашей основной задачей и главным наказом для всех органов власти остается безопасность. Уверен, что данная инициатива будет единогласно поддержана депутатами областной Думы", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Также депутаты обсудили ряд федеральных законопроектов и обращения других регионов в Правительство РФ.

https://ria.ru/20250528/granty-2019541130.html

https://ria.ru/20250521/prigraniche-2018294941.html

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белгородская область, россия, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума