https://ria.ru/20250530/baykalsk-2020054123.html

Подросток, раненный при нападении в Байкальске, пришел в себя

Подросток, раненный при нападении в Байкальске, пришел в себя - РИА Новости, 30.05.2025

Подросток, раненный при нападении в Байкальске, пришел в себя

Состояние тяжело раненного во время нападения в Байкальске подростка стабилизировалось, он пришел в себя, сообщает уполномоченный по правам детей в Иркутской... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:49:00+03:00

2025-05-30T18:49:00+03:00

2025-05-30T19:05:00+03:00

происшествия

байкальск

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство подростков в байкальске

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ИРКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Состояние тяжело раненного во время нападения в Байкальске подростка стабилизировалось, он пришел в себя, сообщает уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева. Омбудсмен в пятницу посетила детей, которые были госпитализированы в Иркутскую областную клиническую больницу из Байкальска после трагических событий. Они размещены в отдельных палатах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе психологическая. "Особенно волновалась за мальчика, который поступил в тяжелом состоянии. Сегодня его состояние стабилизировалось, он пришёл в себя. Мы немного пообщались — говорили о простом, детском, о лете и предстоящих каникулах. Если семья примет такое решение, обязательно поможем организовать ему летний отдых", - написала Афанасьева в Telegram-канале. В ночь на среду в Байкальске произошел пожал в частном доме. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет, праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых доставили в районную больницу, а затем перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Одного прооперировали в районной больнице, чтобы стабилизировать состояние. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. В Байкальске объявлен трехдневный траур. В пятницу состоялись похороны троих погибших, еще одного подростка и подозреваемого в убийстве похоронят 3 июня. СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.

https://ria.ru/20250529/sk-2019760962.html

https://ria.ru/20250528/bajkalsk-2019661830.html

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происшествия, байкальск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске