Подросток, раненный при нападении в Байкальске, пришел в себя
Омбудсмен Афанасьева: тяжело раненный в Байкальске подросток пришел в себя
© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтактеМесто происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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ИРКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Состояние тяжело раненного во время нападения в Байкальске подростка стабилизировалось, он пришел в себя, сообщает уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
Омбудсмен в пятницу посетила детей, которые были госпитализированы в Иркутскую областную клиническую больницу из Байкальска после трагических событий. Они размещены в отдельных палатах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе психологическая.
"Особенно волновалась за мальчика, который поступил в тяжелом состоянии. Сегодня его состояние стабилизировалось, он пришёл в себя. Мы немного пообщались — говорили о простом, детском, о лете и предстоящих каникулах. Если семья примет такое решение, обязательно поможем организовать ему летний отдых", - написала Афанасьева в Telegram-канале.
В ночь на среду в Байкальске произошел пожал в частном доме. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет, праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых доставили в районную больницу, а затем перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Одного прооперировали в районной больнице, чтобы стабилизировать состояние. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
В Байкальске объявлен трехдневный траур. В пятницу состоялись похороны троих погибших, еще одного подростка и подозреваемого в убийстве похоронят 3 июня.
СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.