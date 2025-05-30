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Бастрыкин призвал снимать в России больше идейно наполненных фильмов - РИА Новости, 30.05.2025
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00:44 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/bastrykin-2019877549.html
Бастрыкин призвал снимать в России больше идейно наполненных фильмов
Бастрыкин призвал снимать в России больше идейно наполненных фильмов - РИА Новости, 30.05.2025
Бастрыкин призвал снимать в России больше идейно наполненных фильмов
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости снимать в России больше идейно наполненных фильмов для профилактики подростковой преступности. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:44:00+03:00
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общество
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости снимать в России больше идейно наполненных фильмов для профилактики подростковой преступности. "Нашему обществу требуется больше правдивых и идейно наполненных кинопроизведений, герои которых могли бы стать положительными примерами для молодого поколения. Ведь в реальной жизни у нашей страны очень много историй, которые могут вдохновить, придать положительный импульс", - сказал он в интервью газете "Ведомости". В то же время, по его словам, в интернете большое количество фильмов, роликов, которые демонстрируют насилие. По мнению Бастрыкина, подобные материалы могут способствовать совершению преступлений несовершеннолетними. "Создание произведений, о которых я говорил выше, – это один из способов профилактики подростковой преступности. Нам нужно переключить внимание молодежной аудитории на действительно качественные и стоящие материалы", - сказал он.
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общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин призвал снимать в России больше идейно наполненных фильмов

Глава СК Бастрыкин призвал снимать в России больше идейно наполненных фильмов

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости снимать в России больше идейно наполненных фильмов для профилактики подростковой преступности.
"Нашему обществу требуется больше правдивых и идейно наполненных кинопроизведений, герои которых могли бы стать положительными примерами для молодого поколения. Ведь в реальной жизни у нашей страны очень много историй, которые могут вдохновить, придать положительный импульс", - сказал он в интервью газете "Ведомости".
В то же время, по его словам, в интернете большое количество фильмов, роликов, которые демонстрируют насилие. По мнению Бастрыкина, подобные материалы могут способствовать совершению преступлений несовершеннолетними.
"Создание произведений, о которых я говорил выше, – это один из способов профилактики подростковой преступности. Нам нужно переключить внимание молодежной аудитории на действительно качественные и стоящие материалы", - сказал он.
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ОбществоРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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