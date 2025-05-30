https://ria.ru/20250530/bastrykin-2019877549.html

Бастрыкин призвал снимать в России больше идейно наполненных фильмов

Бастрыкин призвал снимать в России больше идейно наполненных фильмов - РИА Новости, 30.05.2025

Бастрыкин призвал снимать в России больше идейно наполненных фильмов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости снимать в России больше идейно наполненных фильмов для профилактики подростковой преступности. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T00:44:00+03:00

2025-05-30T00:44:00+03:00

2025-05-30T00:44:00+03:00

общество

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости снимать в России больше идейно наполненных фильмов для профилактики подростковой преступности. "Нашему обществу требуется больше правдивых и идейно наполненных кинопроизведений, герои которых могли бы стать положительными примерами для молодого поколения. Ведь в реальной жизни у нашей страны очень много историй, которые могут вдохновить, придать положительный импульс", - сказал он в интервью газете "Ведомости". В то же время, по его словам, в интернете большое количество фильмов, роликов, которые демонстрируют насилие. По мнению Бастрыкина, подобные материалы могут способствовать совершению преступлений несовершеннолетними. "Создание произведений, о которых я говорил выше, – это один из способов профилактики подростковой преступности. Нам нужно переключить внимание молодежной аудитории на действительно качественные и стоящие материалы", - сказал он.

https://ria.ru/20250513/gosduma-2016592907.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)