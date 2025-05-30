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Макрон: авторитет ЕС упадет, если мир на Украине не будет достигнут быстро - РИА Новости, 30.05.2025
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17:23 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/avtoritet-2020029881.html
Макрон: авторитет ЕС упадет, если мир на Украине не будет достигнут быстро
Макрон: авторитет ЕС упадет, если мир на Украине не будет достигнут быстро - РИА Новости, 30.05.2025
Макрон: авторитет ЕС упадет, если мир на Украине не будет достигнут быстро
Авторитет США, Великобритании и ЕС снизится в случае неспособности быстро урегулировать конфликт на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:23:00+03:00
2025-05-30T17:23:00+03:00
в мире
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фридрих мерц
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мария захарова
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ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Авторитет США, Великобритании и ЕС снизится в случае неспособности быстро урегулировать конфликт на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Если США и ЕС будут неспособны в короткие сроки разрешить ситуацию на Украине, то авторитетность США, ЕС и Великобритании в плане способности урегулировать любой кризис в этом регионе будет крайне низок, давайте говорить честно", - сказал Макрон на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети Х. Макрон отметил, что приветствует заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии дальности с военных поставок Украине. По его мнению, это помогает создать необходимую "стратегическую неопределенность" в отношении действий Запада. Он также подтвердил намерение стран из коалиции желающих "работать до конца, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине и инвестировать в нашу собственную оборону и безопасность, потому что Россия останется для нас экзистенциальной угрозой". "Мы увеличили расходы на оборону до 3,5% ВВП и, вероятно, пойдем дальше и быстрее", - отметил он. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250529/zaharova-2019804046.html
https://ria.ru/20250530/makron-2020012903.html
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в мире, украина, россия, сша, фридрих мерц, эммануэль макрон, мария захарова, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, США, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО
Макрон: авторитет ЕС упадет, если мир на Украине не будет достигнут быстро

Макрон: авторитет США и ЕС упадет, если мир на Украине не будет достигнут быстро

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Авторитет США, Великобритании и ЕС снизится в случае неспособности быстро урегулировать конфликт на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Если США и ЕС будут неспособны в короткие сроки разрешить ситуацию на Украине, то авторитетность США, ЕС и Великобритании в плане способности урегулировать любой кризис в этом регионе будет крайне низок, давайте говорить честно", - сказал Макрон на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети Х.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Захарова раскритиковала слова Макрона о приверженности мирному процессу
29 мая, 16:15
Макрон отметил, что приветствует заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии дальности с военных поставок Украине. По его мнению, это помогает создать необходимую "стратегическую неопределенность" в отношении действий Запада.
Он также подтвердил намерение стран из коалиции желающих "работать до конца, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине и инвестировать в нашу собственную оборону и безопасность, потому что Россия останется для нас экзистенциальной угрозой".
"Мы увеличили расходы на оборону до 3,5% ВВП и, вероятно, пойдем дальше и быстрее", - отметил он.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"Проверка на надежность": Макрон дерзко высказался о Трампе из-за России
Вчера, 16:25
 
В миреУкраинаРоссияСШАФридрих МерцЭммануэль МакронМария ЗахароваЕвросоюзНАТО
 
 
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