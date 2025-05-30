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В "Автостате" рассказали о сокращении продаж премиальных автомобилей
В "Автостате" рассказали о сокращении продаж премиальных автомобилей - РИА Новости, 30.05.2025
В "Автостате" рассказали о сокращении продаж премиальных автомобилей
Продажи новых автомобилей премиум-брендов в России по итогам апреля упали на 35% год к году и составили 10,2 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:10:00+03:00
2025-05-30T09:10:00+03:00
2025-05-30T09:10:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Продажи новых автомобилей премиум-брендов в России по итогам апреля упали на 35% год к году и составили 10,2 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам апреля 2025 года в России было реализовано 10,2 тысячи новых машин премиум-брендов – на 35% меньше, чем за тот же месяц прошлого года", - говорится в сообщении агентства. При этом, уточняют в "Австостате", весь российский авторынок в апреле снизился только на 26%, поэтому доля премиальных машин в нем уменьшилась с 11,4% (в апреле 2024 года) до 10%. Лидером продаж в данном сегменте в апреле стала китайская марка Exeed, результат которой в середине весны составил 2 881 автомобиль, что на 35% меньше, чем годом ранее. На втором месте китайский Tank (1 504 штуки), продажи которого сократились на 38% год к году. Тройку лидеров замыкает немецкая марка BMW (1 149 штук; -19%). В пятерку самых популярных премиум-марок по итогам апреля также вошли Китайский Lixiang (990 штук; -56%) и немецкий Mercedes-Benz (712 штук; -16%).
https://realty.ria.ru/20250529/rossija-2019753118.html
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экономика, авто, россия, автостат, bmw ag, bmw 1, mercedes
Экономика, Авто, Россия, Автостат, BMW AG, BMW 1, Mercedes
В "Автостате" рассказали о сокращении продаж премиальных автомобилей
"Автостат": продажи премиальных автомобилей в России упали на 35% год к году