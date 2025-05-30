https://ria.ru/20250530/avtomobili-2019904296.html

В "Автостате" рассказали о сокращении продаж премиальных автомобилей

В "Автостате" рассказали о сокращении продаж премиальных автомобилей - РИА Новости, 30.05.2025

В "Автостате" рассказали о сокращении продаж премиальных автомобилей

Продажи новых автомобилей премиум-брендов в России по итогам апреля упали на 35% год к году и составили 10,2 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:10:00+03:00

2025-05-30T09:10:00+03:00

2025-05-30T09:10:00+03:00

экономика

авто

россия

автостат

bmw ag

bmw 1

mercedes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_0:221:4201:2584_1920x0_80_0_0_b4e9ab8cf600a00f5036c8f6b668f4e9.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Продажи новых автомобилей премиум-брендов в России по итогам апреля упали на 35% год к году и составили 10,2 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам апреля 2025 года в России было реализовано 10,2 тысячи новых машин премиум-брендов – на 35% меньше, чем за тот же месяц прошлого года", - говорится в сообщении агентства. При этом, уточняют в "Австостате", весь российский авторынок в апреле снизился только на 26%, поэтому доля премиальных машин в нем уменьшилась с 11,4% (в апреле 2024 года) до 10%. Лидером продаж в данном сегменте в апреле стала китайская марка Exeed, результат которой в середине весны составил 2 881 автомобиль, что на 35% меньше, чем годом ранее. На втором месте китайский Tank (1 504 штуки), продажи которого сократились на 38% год к году. Тройку лидеров замыкает немецкая марка BMW (1 149 штук; -19%). В пятерку самых популярных премиум-марок по итогам апреля также вошли Китайский Lixiang (990 штук; -56%) и немецкий Mercedes-Benz (712 штук; -16%).

https://realty.ria.ru/20250529/rossija-2019753118.html

https://ria.ru/20250525/prodazhi-2018941620.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, автостат, bmw ag, bmw 1, mercedes