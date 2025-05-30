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В брянском поселке при атаке украинских дронов пострадал мирный житель
В брянском поселке при атаке украинских дронов пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.05.2025
В брянском поселке при атаке украинских дронов пострадал мирный житель
ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Уборки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:28:00+03:00
2025-05-30T22:28:00+03:00
2025-05-30T22:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
климовский район
александр богомаз
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Уборки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Уборки Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления" - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, климовский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Климовский район, Александр Богомаз
В брянском поселке при атаке украинских дронов пострадал мирный житель
ВСУ атаковали дронами поселок Уборки в Брянской области, ранен мирный житель