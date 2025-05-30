https://ria.ru/20250530/ataka-2020079013.html

В брянском поселке при атаке украинских дронов пострадал мирный житель

В брянском поселке при атаке украинских дронов пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.05.2025

В брянском поселке при атаке украинских дронов пострадал мирный житель

ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Уборки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:28:00+03:00

2025-05-30T22:28:00+03:00

2025-05-30T22:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

климовский район

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Уборки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Уборки Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления" - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

климовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, вооруженные силы украины, климовский район, александр богомаз