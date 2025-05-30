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В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:48 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ataka-2020065702.html
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 30.05.2025
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ
Водитель грузового автомобиля получил баротравму и контузию в результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:48:00+03:00
2025-05-30T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля получил баротравму и контузию в результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал "Газель". Пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него баротравму и контузию", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что после оказания необходимой помощи мужчина отпущен на амбулаторное лечение. По словам губернатора, транспортное средство уничтожено огнём.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ

Гладков: водителя грузовика контузило при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля получил баротравму и контузию в результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал "Газель". Пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него баротравму и контузию", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что после оказания необходимой помощи мужчина отпущен на амбулаторное лечение. По словам губернатора, транспортное средство уничтожено огнём.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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