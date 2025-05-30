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В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 30.05.2025
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ
Водитель грузового автомобиля получил баротравму и контузию в результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:48:00+03:00
2025-05-30T19:48:00+03:00
2025-05-30T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля получил баротравму и контузию в результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал "Газель". Пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него баротравму и контузию", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что после оказания необходимой помощи мужчина отпущен на амбулаторное лечение. По словам губернатора, транспортное средство уничтожено огнём.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ
Гладков: водителя грузовика контузило при атаке дрона ВСУ в Белгородской области