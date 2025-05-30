https://ria.ru/20250530/ataka-2020065702.html

В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 30.05.2025

В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ

Водитель грузового автомобиля получил баротравму и контузию в результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:48:00+03:00

2025-05-30T19:48:00+03:00

2025-05-30T19:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля получил баротравму и контузию в результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал "Газель". Пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него баротравму и контузию", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что после оказания необходимой помощи мужчина отпущен на амбулаторное лечение. По словам губернатора, транспортное средство уничтожено огнём.

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины