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В Курской области женщина получила осколочные ранения при атаке дрона - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:47 30.05.2025 (обновлено: 18:49 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/ataka-2020053923.html
В Курской области женщина получила осколочные ранения при атаке дрона
В Курской области женщина получила осколочные ранения при атаке дрона - РИА Новости, 30.05.2025
В Курской области женщина получила осколочные ранения при атаке дрона
Мирная жительница получила осколочные ранения живота при атаке дрона ВСУ по Кореневскому району в Курской области, она доставлена в больницу, сообщил врио... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:47:00+03:00
2025-05-30T18:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
александр хинштейн
происшествия
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КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила осколочные ранения живота при атаке дрона ВСУ по Кореневскому району в Курской области, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."ВСУ продолжают подлые атаки по нашим городам и сёлам. Сегодня враг обстрелял посёлок Коренево Кореневского района. В результате атаки пострадала 48-летняя женщина, которая работает продавцом в местном магазине. С осколочным проникающим ранением живота и внутренним кровотечением её доставили в Рыльскую ЦРБ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что пострадавшую экстренно прооперируют и доставят в Курскую областную больницу."Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы поставить пациентку на ноги! Желаю скорейшего выздоровления! Уважаемые жители, враг не оставляет попыток навредить нашим мирным жителям. Пожалуйста, будьте предельно осторожны и бдительны — в приграничье всё ещё крайне небезопасно. Берегите себя!", - добавил он.
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
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вооруженные силы украины, курская область, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курской области женщина получила осколочные ранения при атаке дрона

Хинштейн: женщина ранена в живот при атаке дрона по курскому Кореневскому району

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила осколочные ранения живота при атаке дрона ВСУ по Кореневскому району в Курской области, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«
"ВСУ продолжают подлые атаки по нашим городам и сёлам. Сегодня враг обстрелял посёлок Коренево Кореневского района. В результате атаки пострадала 48-летняя женщина, которая работает продавцом в местном магазине. С осколочным проникающим ранением живота и внутренним кровотечением её доставили в Рыльскую ЦРБ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшую экстренно прооперируют и доставят в Курскую областную больницу.
"Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы поставить пациентку на ноги! Желаю скорейшего выздоровления! Уважаемые жители, враг не оставляет попыток навредить нашим мирным жителям. Пожалуйста, будьте предельно осторожны и бдительны — в приграничье всё ещё крайне небезопасно. Берегите себя!", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
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