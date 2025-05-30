https://ria.ru/20250530/ataka-2020053923.html
В Курской области женщина получила осколочные ранения при атаке дрона
В Курской области женщина получила осколочные ранения при атаке дрона - РИА Новости, 30.05.2025
В Курской области женщина получила осколочные ранения при атаке дрона
Мирная жительница получила осколочные ранения живота при атаке дрона ВСУ по Кореневскому району в Курской области, она доставлена в больницу, сообщил врио... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:47:00+03:00
2025-05-30T18:47:00+03:00
2025-05-30T18:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила осколочные ранения живота при атаке дрона ВСУ по Кореневскому району в Курской области, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."ВСУ продолжают подлые атаки по нашим городам и сёлам. Сегодня враг обстрелял посёлок Коренево Кореневского района. В результате атаки пострадала 48-летняя женщина, которая работает продавцом в местном магазине. С осколочным проникающим ранением живота и внутренним кровотечением её доставили в Рыльскую ЦРБ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что пострадавшую экстренно прооперируют и доставят в Курскую областную больницу."Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы поставить пациентку на ноги! Желаю скорейшего выздоровления! Уважаемые жители, враг не оставляет попыток навредить нашим мирным жителям. Пожалуйста, будьте предельно осторожны и бдительны — в приграничье всё ещё крайне небезопасно. Берегите себя!", - добавил он.
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, курская область, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курской области женщина получила осколочные ранения при атаке дрона
Хинштейн: женщина ранена в живот при атаке дрона по курскому Кореневскому району