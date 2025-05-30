https://ria.ru/20250530/ataka-2020053923.html

В Курской области женщина получила осколочные ранения при атаке дрона

В Курской области женщина получила осколочные ранения при атаке дрона - РИА Новости, 30.05.2025

В Курской области женщина получила осколочные ранения при атаке дрона

Мирная жительница получила осколочные ранения живота при атаке дрона ВСУ по Кореневскому району в Курской области, она доставлена в больницу, сообщил врио... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:47:00+03:00

2025-05-30T18:47:00+03:00

2025-05-30T18:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

александр хинштейн

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила осколочные ранения живота при атаке дрона ВСУ по Кореневскому району в Курской области, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."ВСУ продолжают подлые атаки по нашим городам и сёлам. Сегодня враг обстрелял посёлок Коренево Кореневского района. В результате атаки пострадала 48-летняя женщина, которая работает продавцом в местном магазине. С осколочным проникающим ранением живота и внутренним кровотечением её доставили в Рыльскую ЦРБ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что пострадавшую экстренно прооперируют и доставят в Курскую областную больницу."Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы поставить пациентку на ноги! Желаю скорейшего выздоровления! Уважаемые жители, враг не оставляет попыток навредить нашим мирным жителям. Пожалуйста, будьте предельно осторожны и бдительны — в приграничье всё ещё крайне небезопасно. Берегите себя!", - добавил он.

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, курская область, александр хинштейн, происшествия