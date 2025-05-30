https://ria.ru/20250530/ataka-2019999641.html

В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель

В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель - РИА Новости, 30.05.2025

В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель

Мирный житель погиб от удара украинского FPV-дрона по автомобилю в закрытом селе Логачевка Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:42:00+03:00

2025-05-30T15:42:00+03:00

2025-05-30T15:52:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб от удара украинского FPV-дрона по автомобилю в закрытом селе Логачевка Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ЧП в Валуйском округе. Поступила информация, что в закрытом населенном пункте, в селе Логачевка, мирный житель погиб от удара FPV-дрона по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования всем его родным и близким", - написал Гладков.Он напомнил, что с 27 октября 2022 года в данном селе действует режим чрезвычайной ситуации, въезд туда запрещен."Уважаемые жители области! Еще раз хочу напомнить, что въезд в закрытые населённые пункты запрещен именно потому, что находиться там очень опасно. Пожалуйста, берегите себя и своих близких!" - обратился к гражданам губернатор.

https://ria.ru/20250530/shebekino-2019988512.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия