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В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель - РИА Новости, 30.05.2025
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15:42 30.05.2025 (обновлено: 15:52 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/ataka-2019999641.html
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель - РИА Новости, 30.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель
Мирный житель погиб от удара украинского FPV-дрона по автомобилю в закрытом селе Логачевка Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:42:00+03:00
2025-05-30T15:52:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб от удара украинского FPV-дрона по автомобилю в закрытом селе Логачевка Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ЧП в Валуйском округе. Поступила информация, что в закрытом населенном пункте, в селе Логачевка, мирный житель погиб от удара FPV-дрона по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования всем его родным и близким", - написал Гладков.Он напомнил, что с 27 октября 2022 года в данном селе действует режим чрезвычайной ситуации, въезд туда запрещен."Уважаемые жители области! Еще раз хочу напомнить, что въезд в закрытые населённые пункты запрещен именно потому, что находиться там очень опасно. Пожалуйста, берегите себя и своих близких!" - обратился к гражданам губернатор.
https://ria.ru/20250530/shebekino-2019988512.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель

В белгородском селе Логачевка при атаке дрона погиб мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб от удара украинского FPV-дрона по автомобилю в закрытом селе Логачевка Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"ЧП в Валуйском округе. Поступила информация, что в закрытом населенном пункте, в селе Логачевка, мирный житель погиб от удара FPV-дрона по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования всем его родным и близким", - написал Гладков.
Он напомнил, что с 27 октября 2022 года в данном селе действует режим чрезвычайной ситуации, въезд туда запрещен.
"Уважаемые жители области! Еще раз хочу напомнить, что въезд в закрытые населённые пункты запрещен именно потому, что находиться там очень опасно. Пожалуйста, берегите себя и своих близких!" - обратился к гражданам губернатор.
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