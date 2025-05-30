https://ria.ru/20250530/ataka-2019999641.html
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель - РИА Новости, 30.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель
Мирный житель погиб от удара украинского FPV-дрона по автомобилю в закрытом селе Логачевка Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:42:00+03:00
2025-05-30T15:42:00+03:00
2025-05-30T15:52:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб от удара украинского FPV-дрона по автомобилю в закрытом селе Логачевка Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ЧП в Валуйском округе. Поступила информация, что в закрытом населенном пункте, в селе Логачевка, мирный житель погиб от удара FPV-дрона по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования всем его родным и близким", - написал Гладков.Он напомнил, что с 27 октября 2022 года в данном селе действует режим чрезвычайной ситуации, въезд туда запрещен."Уважаемые жители области! Еще раз хочу напомнить, что въезд в закрытые населённые пункты запрещен именно потому, что находиться там очень опасно. Пожалуйста, берегите себя и своих близких!" - обратился к гражданам губернатор.
https://ria.ru/20250530/shebekino-2019988512.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель
В белгородском селе Логачевка при атаке дрона погиб мирный житель