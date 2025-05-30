Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР в при атаке украинского дрона пострадали три женщины - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ataka-2019975377.html
В ЛНР в при атаке украинского дрона пострадали три женщины
В ЛНР в при атаке украинского дрона пострадали три женщины - РИА Новости, 30.05.2025
В ЛНР в при атаке украинского дрона пострадали три женщины
Украинский беспилотник в пятницу атаковал мирных жителей в городе Новодружеске под Лисичанском в ЛНР, ранены три пенсионерки, сообщает администрация Лисичанска. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:34:00+03:00
2025-05-30T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
ЛУГАНСК, 30 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник в пятницу атаковал мирных жителей в городе Новодружеске под Лисичанском в ЛНР, ранены три пенсионерки, сообщает администрация Лисичанска. "Вражеский дрон атаковал мирных жителей в Новодружеске: ранены три женщины-пенсионерки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации. Уточняется, что пострадавшие получили осколочные ранения ног, рук и брюшной полости, они госпитализированы.
https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html
лисичанск
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ЛНР в при атаке украинского дрона пострадали три женщины

При атаке украинского дрона на Новодружеск в ЛНР пострадали три пенсионерки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 30 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник в пятницу атаковал мирных жителей в городе Новодружеске под Лисичанском в ЛНР, ранены три пенсионерки, сообщает администрация Лисичанска.
«
"Вражеский дрон атаковал мирных жителей в Новодружеске: ранены три женщины-пенсионерки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.
Уточняется, что пострадавшие получили осколочные ранения ног, рук и брюшной полости, они госпитализированы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
НАТО решает, в каком виде пригласить Украину — чучелом или тушкой
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала