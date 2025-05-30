https://ria.ru/20250530/ataka-2019975377.html
В ЛНР в при атаке украинского дрона пострадали три женщины
В ЛНР в при атаке украинского дрона пострадали три женщины - РИА Новости, 30.05.2025
В ЛНР в при атаке украинского дрона пострадали три женщины
Украинский беспилотник в пятницу атаковал мирных жителей в городе Новодружеске под Лисичанском в ЛНР, ранены три пенсионерки, сообщает администрация Лисичанска. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:34:00+03:00
2025-05-30T14:34:00+03:00
2025-05-30T14:34:00+03:00
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ЛУГАНСК, 30 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник в пятницу атаковал мирных жителей в городе Новодружеске под Лисичанском в ЛНР, ранены три пенсионерки, сообщает администрация Лисичанска. "Вражеский дрон атаковал мирных жителей в Новодружеске: ранены три женщины-пенсионерки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации. Уточняется, что пострадавшие получили осколочные ранения ног, рук и брюшной полости, они госпитализированы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ЛНР в при атаке украинского дрона пострадали три женщины
При атаке украинского дрона на Новодружеск в ЛНР пострадали три пенсионерки