https://ria.ru/20250530/ataka-2019975377.html

В ЛНР в при атаке украинского дрона пострадали три женщины

В ЛНР в при атаке украинского дрона пострадали три женщины - РИА Новости, 30.05.2025

В ЛНР в при атаке украинского дрона пострадали три женщины

Украинский беспилотник в пятницу атаковал мирных жителей в городе Новодружеске под Лисичанском в ЛНР, ранены три пенсионерки, сообщает администрация Лисичанска. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:34:00+03:00

2025-05-30T14:34:00+03:00

2025-05-30T14:34:00+03:00

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ЛУГАНСК, 30 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник в пятницу атаковал мирных жителей в городе Новодружеске под Лисичанском в ЛНР, ранены три пенсионерки, сообщает администрация Лисичанска. "Вражеский дрон атаковал мирных жителей в Новодружеске: ранены три женщины-пенсионерки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации. Уточняется, что пострадавшие получили осколочные ранения ног, рук и брюшной полости, они госпитализированы.

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины