https://ria.ru/20250530/ataka-2019922341.html

СК возбудил дело после ночной атаки БПЛА на Курск

СК возбудил дело после ночной атаки БПЛА на Курск - РИА Новости, 30.05.2025

СК возбудил дело после ночной атаки БПЛА на Курск

Уголовное дело о теракте возбуждено после ночной атаки украинских БПЛА на гражданскую инфраструктуру Курска , сообщила официальный представитель СК России... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:18:00+03:00

2025-05-30T11:18:00+03:00

2025-05-30T11:23:00+03:00

происшествия

курск

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после ночной атаки украинских БПЛА на гражданскую инфраструктуру Курска , сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.По ее словам, 30 мая 2025 года в ночное время военнослужащие ВСУ, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа, атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Курске. В результате повреждены жилые дома, а также Курская областная больница. Кроме того, от падения обломков беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль передвигавшийся на нем мужчина получил осколочные ранения, ему оказывается медицинская помощь."ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки украинских вооруженных формирований на город Курск. Военными следователями осмотрено место происшествия, обнаружены фрагменты летательных аппаратов с соответствующими маркировками и надписями на украинском языке. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза", - сказала Петренко.Она отметила, что устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.

https://ria.ru/20250529/vsu-2019746673.html

https://ria.ru/20250530/bpl-2019908583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ночной атаки ВСУ на Курск СК России возбудил дело о теракте по факту ночной атаки ВСУ на Курск, в результате которой были повреждены жилые дома и областная больница 2025-05-30T11:18 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курск, россия, следственный комитет россии (ск рф)