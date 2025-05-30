Рейтинг@Mail.ru
Больница в Курске, атакованная беспилотником, работает штатно - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ataka-2019915800.html
Больница в Курске, атакованная беспилотником, работает штатно
Больница в Курске, атакованная беспилотником, работает штатно - РИА Новости, 30.05.2025
Больница в Курске, атакованная беспилотником, работает штатно
Атака украинского беспилотника по территории больницы в Курске на оказание медицинской помощи не повлияла, медучреждение работает в штатном режиме, рассказала... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:39:00+03:00
2025-05-30T10:39:00+03:00
происшествия
курск
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Атака украинского беспилотника по территории больницы в Курске на оказание медицинской помощи не повлияла, медучреждение работает в штатном режиме, рассказала РИА Новости врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома. Упавший на территорию городской больницы в центре Курска украинский беспилотник был начинен металлическими шариками, которые разбросаны по территории медучреждения. Беспилотник повредил окна в здании стационара больницы, в некоторых местах отлетела обшивка, повреждены автомобили и крыша. Также выбиты несколько окон в рядом стоящем доме. На одном из обломков БПЛА приклеена надпись на украинском языке. "От атаки БПЛА пострадали все четыре медицинские учреждения, располагающиеся рядом. Прежде всего, это стационар 1-й городской больницы имени Короткова. К счастью, среди и пациентов, и медперсонала пострадавших нет... На оказание медицинской помощи это никак не повлияет, потому что вся медицинская помощь будет оказана в полном объеме. Несмотря на то, что три автомобиля повреждены в первой городской больнице, сейчас мы добавим автомобили, все вызовы будут осуществляться в штатном режиме", - рассказала Письменная.
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019244189.html
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн
Больница в Курске, атакованная беспилотником, работает штатно

Больница в Курске, поврежденная украинским беспилотником, работает штатно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Атака украинского беспилотника по территории больницы в Курске на оказание медицинской помощи не повлияла, медучреждение работает в штатном режиме, рассказала РИА Новости врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома. Упавший на территорию городской больницы в центре Курска украинский беспилотник был начинен металлическими шариками, которые разбросаны по территории медучреждения. Беспилотник повредил окна в здании стационара больницы, в некоторых местах отлетела обшивка, повреждены автомобили и крыша. Также выбиты несколько окон в рядом стоящем доме. На одном из обломков БПЛА приклеена надпись на украинском языке.
"От атаки БПЛА пострадали все четыре медицинские учреждения, располагающиеся рядом. Прежде всего, это стационар 1-й городской больницы имени Короткова. К счастью, среди и пациентов, и медперсонала пострадавших нет... На оказание медицинской помощи это никак не повлияет, потому что вся медицинская помощь будет оказана в полном объеме. Несмотря на то, что три автомобиля повреждены в первой городской больнице, сейчас мы добавим автомобили, все вызовы будут осуществляться в штатном режиме", - рассказала Письменная.
Оператор FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Российские беспилотники поразили опорный пункт ВСУ в Херсонской области
27 мая, 05:32
 
ПроисшествияКурскКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала