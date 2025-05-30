Больница в Курске, атакованная беспилотником, работает штатно
Больница в Курске, поврежденная украинским беспилотником, работает штатно
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Атака украинского беспилотника по территории больницы в Курске на оказание медицинской помощи не повлияла, медучреждение работает в штатном режиме, рассказала РИА Новости врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома. Упавший на территорию городской больницы в центре Курска украинский беспилотник был начинен металлическими шариками, которые разбросаны по территории медучреждения. Беспилотник повредил окна в здании стационара больницы, в некоторых местах отлетела обшивка, повреждены автомобили и крыша. Также выбиты несколько окон в рядом стоящем доме. На одном из обломков БПЛА приклеена надпись на украинском языке.
"От атаки БПЛА пострадали все четыре медицинские учреждения, располагающиеся рядом. Прежде всего, это стационар 1-й городской больницы имени Короткова. К счастью, среди и пациентов, и медперсонала пострадавших нет... На оказание медицинской помощи это никак не повлияет, потому что вся медицинская помощь будет оказана в полном объеме. Несмотря на то, что три автомобиля повреждены в первой городской больнице, сейчас мы добавим автомобили, все вызовы будут осуществляться в штатном режиме", - рассказала Письменная.