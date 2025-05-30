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На Урале арестовали директора центра по проведению экзаменов для мигрантов - РИА Новости, 30.05.2025
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15:13 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/arest-2019990987.html
На Урале арестовали директора центра по проведению экзаменов для мигрантов
На Урале арестовали директора центра по проведению экзаменов для мигрантов - РИА Новости, 30.05.2025
На Урале арестовали директора центра по проведению экзаменов для мигрантов
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал директора центра по приему экзаменов УрФУ Наталью Ковалеву и ее предполагаемых соучастников по делу о создании... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:13:00+03:00
2025-05-30T15:13:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
уральский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мигранты
миграция
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал директора центра по приему экзаменов УрФУ Наталью Ковалеву и ее предполагаемых соучастников по делу о создании организованной преступной группы в сфере незаконной миграции, сообщает пресс-служба инстанции. "Постановлениями суда ходатайства следователя в отношении шести фигурантов уголовного дела удовлетворены – Махмутову, Хафизову, Туйчиеву, Цыганову, Муминову и Ковалевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных ходатайство оставлено без удовлетворения – Букало, Закировой и Шавкатову избрана мера в виде домашнего ареста", – говорится в сообщении. Всех фигурантов арестовали по 27 июля, добавили в инстанции. В четверг региональное управление СК РФ сообщало, что директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек задержали в Екатеринбурге по обвинению в создании организованной преступной группы в сфере незаконной миграции. По версии следствия, создал ОПГ в Екатеринбурге 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, ее участники фиктивно регистрировали иностранцев и помогали им за деньги сдавать экзамены. Они специально подыскивали прибывших в Россию мигрантов, а директор центра принимала у них экзамены, заранее предоставляя им варианты правильных ответов для успешной сдачи тестов. Отмечалось, что представители ФСБ, МВД и СК продолжают совместную работу, выясняют точное количество участников группы и криминальных эпизодов. В свою очередь в пресс-службе Уральского федерального университета РИА Новости подтвердили действия правоохранительных органов в отношении директора их центра по приему русского языка для иностранцев. В вузе подчеркнули, что вопросы привлечения к уголовной ответственности, если закон нарушен, находятся в компетенции уполномоченных органов и суда, которым УрФУ готов оказывать содействие.
https://ria.ru/20250530/gosduma-2019875736.html
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происшествия, екатеринбург, россия, уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мигранты, миграция, общество
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Уральский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Мигранты, Миграция, Общество
На Урале арестовали директора центра по проведению экзаменов для мигрантов

На Урале арестовали главу центра проведению экзаменов для мигрантов Ковалеву

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал директора центра по приему экзаменов УрФУ Наталью Ковалеву и ее предполагаемых соучастников по делу о создании организованной преступной группы в сфере незаконной миграции, сообщает пресс-служба инстанции.
"Постановлениями суда ходатайства следователя в отношении шести фигурантов уголовного дела удовлетворены – Махмутову, Хафизову, Туйчиеву, Цыганову, Муминову и Ковалевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных ходатайство оставлено без удовлетворения – Букало, Закировой и Шавкатову избрана мера в виде домашнего ареста", – говорится в сообщении.
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Всех фигурантов арестовали по 27 июля, добавили в инстанции.
В четверг региональное управление СК РФ сообщало, что директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек задержали в Екатеринбурге по обвинению в создании организованной преступной группы в сфере незаконной миграции. По версии следствия, создал ОПГ в Екатеринбурге 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, ее участники фиктивно регистрировали иностранцев и помогали им за деньги сдавать экзамены. Они специально подыскивали прибывших в Россию мигрантов, а директор центра принимала у них экзамены, заранее предоставляя им варианты правильных ответов для успешной сдачи тестов. Отмечалось, что представители ФСБ, МВД и СК продолжают совместную работу, выясняют точное количество участников группы и криминальных эпизодов.
В свою очередь в пресс-службе Уральского федерального университета РИА Новости подтвердили действия правоохранительных органов в отношении директора их центра по приему русского языка для иностранцев. В вузе подчеркнули, что вопросы привлечения к уголовной ответственности, если закон нарушен, находятся в компетенции уполномоченных органов и суда, которым УрФУ готов оказывать содействие.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияУральский федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МигрантыМиграцияОбщество
 
 
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