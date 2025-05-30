https://ria.ru/20250530/arest-2019990987.html

На Урале арестовали директора центра по проведению экзаменов для мигрантов

На Урале арестовали директора центра по проведению экзаменов для мигрантов - РИА Новости, 30.05.2025

На Урале арестовали директора центра по проведению экзаменов для мигрантов

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал директора центра по приему экзаменов УрФУ Наталью Ковалеву и ее предполагаемых соучастников по делу о создании... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:13:00+03:00

2025-05-30T15:13:00+03:00

2025-05-30T15:13:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал директора центра по приему экзаменов УрФУ Наталью Ковалеву и ее предполагаемых соучастников по делу о создании организованной преступной группы в сфере незаконной миграции, сообщает пресс-служба инстанции. "Постановлениями суда ходатайства следователя в отношении шести фигурантов уголовного дела удовлетворены – Махмутову, Хафизову, Туйчиеву, Цыганову, Муминову и Ковалевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных ходатайство оставлено без удовлетворения – Букало, Закировой и Шавкатову избрана мера в виде домашнего ареста", – говорится в сообщении. Всех фигурантов арестовали по 27 июля, добавили в инстанции. В четверг региональное управление СК РФ сообщало, что директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек задержали в Екатеринбурге по обвинению в создании организованной преступной группы в сфере незаконной миграции. По версии следствия, создал ОПГ в Екатеринбурге 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, ее участники фиктивно регистрировали иностранцев и помогали им за деньги сдавать экзамены. Они специально подыскивали прибывших в Россию мигрантов, а директор центра принимала у них экзамены, заранее предоставляя им варианты правильных ответов для успешной сдачи тестов. Отмечалось, что представители ФСБ, МВД и СК продолжают совместную работу, выясняют точное количество участников группы и криминальных эпизодов. В свою очередь в пресс-службе Уральского федерального университета РИА Новости подтвердили действия правоохранительных органов в отношении директора их центра по приему русского языка для иностранцев. В вузе подчеркнули, что вопросы привлечения к уголовной ответственности, если закон нарушен, находятся в компетенции уполномоченных органов и суда, которым УрФУ готов оказывать содействие.

https://ria.ru/20250530/gosduma-2019875736.html

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происшествия, екатеринбург, россия, уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мигранты, миграция, общество