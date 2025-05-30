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Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли - РИА Новости, 30.05.2025
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03:43 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/aeroport-2019885804.html
Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли
Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли - РИА Новости, 30.05.2025
Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли
Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера пятницы из-за размокания взлетно-посадочной полосы, сообщает региональная авиакомпания... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T03:43:00+03:00
2025-05-30T03:43:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 30 мая - РИА Новости. Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера пятницы из-за размокания взлетно-посадочной полосы, сообщает региональная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" в своем Telegram-канале. "Аэропорт Нелькана закрыт с 08.00 (01.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) в связи с размоканием грунтовой ВПП", - сообщает авиаузел. Отмечается, что рейсы по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан и в обратном направлении перенесены из-за невозможности приема и отправления воздушных судов на аэродроме в Нелькане. Рейсы за 28 и 30 мая из Хабаровска в Аян и обратно перенесены по метеоусловиям Аяна. Информация о времени вылета из краевого центра будет предоставлена завтра утром, уточняет авиакомпания. Также рейсы за 29 мая из Хабаровска в Чумикан и обратно перенесены по метеоусловиям Чумикана. О вылете авиакомпания также сообщит в субботу. Нелькан - село в Аяно-Майском районе Хабаровского края, в 200 километрах от райцентра Аян. Организационный центр захребтовой части Аяно-Майского района, конечный пункт судоходства по реке Мае. Сооружается автодорога до Аяна. Население - порядка 800 человек.
https://ria.ru/20250528/rosaviatsija-2019499243.html
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нелькан, хабаровск, хабаровский край, общество
Нелькан, Хабаровск, Хабаровский край, Общество
Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли из-за размокания ВПП

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ХАБАРОВСК, 30 мая - РИА Новости. Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера пятницы из-за размокания взлетно-посадочной полосы, сообщает региональная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" в своем Telegram-канале.
"Аэропорт Нелькана закрыт с 08.00 (01.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) в связи с размоканием грунтовой ВПП", - сообщает авиаузел.
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Отмечается, что рейсы по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан и в обратном направлении перенесены из-за невозможности приема и отправления воздушных судов на аэродроме в Нелькане.
Рейсы за 28 и 30 мая из Хабаровска в Аян и обратно перенесены по метеоусловиям Аяна. Информация о времени вылета из краевого центра будет предоставлена завтра утром, уточняет авиакомпания. Также рейсы за 29 мая из Хабаровска в Чумикан и обратно перенесены по метеоусловиям Чумикана. О вылете авиакомпания также сообщит в субботу.
Нелькан - село в Аяно-Майском районе Хабаровского края, в 200 километрах от райцентра Аян. Организационный центр захребтовой части Аяно-Майского района, конечный пункт судоходства по реке Мае. Сооружается автодорога до Аяна. Население - порядка 800 человек.
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