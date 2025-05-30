https://ria.ru/20250530/aeroport-2019885804.html

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли - РИА Новости, 30.05.2025

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера пятницы из-за размокания взлетно-посадочной полосы, сообщает региональная авиакомпания... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T03:43:00+03:00

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2025-05-30T03:43:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 30 мая - РИА Новости. Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера пятницы из-за размокания взлетно-посадочной полосы, сообщает региональная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" в своем Telegram-канале. "Аэропорт Нелькана закрыт с 08.00 (01.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) в связи с размоканием грунтовой ВПП", - сообщает авиаузел. Отмечается, что рейсы по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан и в обратном направлении перенесены из-за невозможности приема и отправления воздушных судов на аэродроме в Нелькане. Рейсы за 28 и 30 мая из Хабаровска в Аян и обратно перенесены по метеоусловиям Аяна. Информация о времени вылета из краевого центра будет предоставлена завтра утром, уточняет авиакомпания. Также рейсы за 29 мая из Хабаровска в Чумикан и обратно перенесены по метеоусловиям Чумикана. О вылете авиакомпания также сообщит в субботу. Нелькан - село в Аяно-Майском районе Хабаровского края, в 200 километрах от райцентра Аян. Организационный центр захребтовой части Аяно-Майского района, конечный пункт судоходства по реке Мае. Сооружается автодорога до Аяна. Население - порядка 800 человек.

https://ria.ru/20250528/rosaviatsija-2019499243.html

https://ria.ru/20250526/samolet-2019059375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нелькан, хабаровск, хабаровский край, общество