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На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных - РИА Новости, 29.05.2025
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11:57 29.05.2025 (обновлено: 12:09 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/zhiteli-2019738801.html
На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных
На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных - РИА Новости, 29.05.2025
На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных
Тринадцать мирных жителей Курской области, которые находятся на Украине, содержат как военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:57:00+03:00
2025-05-29T12:09:00+03:00
украина
курская область
здоровье - общество
россия
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Тринадцать мирных жителей Курской области, которые находятся на Украине, содержат как военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."По данным вернувшихся курян, с ними были еще 13 человек, которые не попали в этот обмен 1000 на 1000. Гражданские содержались вместе с военнопленными… Куряне - это обычные работяги, фермеры. Их схватили, потому что они хотели на сторону России перейти из зоны боевых действий. Их посадили в СИЗО, потом в колонии", - сказала Москалькова журналистам.С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1000 на 1000.
https://ria.ru/20250527/zverstva-2019354330.html
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украина, курская область, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, общество
Украина, Курская область, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Общество
На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных

Москалькова: на Украине 13 жителей Курской области содержат как военнопленных

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Тринадцать мирных жителей Курской области, которые находятся на Украине, содержат как военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"По данным вернувшихся курян, с ними были еще 13 человек, которые не попали в этот обмен 1000 на 1000. Гражданские содержались вместе с военнопленными… Куряне - это обычные работяги, фермеры. Их схватили, потому что они хотели на сторону России перейти из зоны боевых действий. Их посадили в СИЗО, потом в колонии", - сказала Москалькова журналистам.
С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1000 на 1000.
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УкраинаКурская областьЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
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