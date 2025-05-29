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На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных
На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных - РИА Новости, 29.05.2025
На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных
Тринадцать мирных жителей Курской области, которые находятся на Украине, содержат как военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:57:00+03:00
2025-05-29T11:57:00+03:00
2025-05-29T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Тринадцать мирных жителей Курской области, которые находятся на Украине, содержат как военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."По данным вернувшихся курян, с ними были еще 13 человек, которые не попали в этот обмен 1000 на 1000. Гражданские содержались вместе с военнопленными… Куряне - это обычные работяги, фермеры. Их схватили, потому что они хотели на сторону России перейти из зоны боевых действий. Их посадили в СИЗО, потом в колонии", - сказала Москалькова журналистам.С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1000 на 1000.
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украина, курская область, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, общество
Украина, Курская область, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Общество
На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных
Москалькова: на Украине 13 жителей Курской области содержат как военнопленных