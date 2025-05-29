https://ria.ru/20250529/zhiteli-2019738801.html

На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных

На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных - РИА Новости, 29.05.2025

На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных

Тринадцать мирных жителей Курской области, которые находятся на Украине, содержат как военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:57:00+03:00

2025-05-29T11:57:00+03:00

2025-05-29T12:09:00+03:00

украина

курская область

здоровье - общество

россия

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Тринадцать мирных жителей Курской области, которые находятся на Украине, содержат как военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."По данным вернувшихся курян, с ними были еще 13 человек, которые не попали в этот обмен 1000 на 1000. Гражданские содержались вместе с военнопленными… Куряне - это обычные работяги, фермеры. Их схватили, потому что они хотели на сторону России перейти из зоны боевых действий. Их посадили в СИЗО, потом в колонии", - сказала Москалькова журналистам.С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1000 на 1000.

https://ria.ru/20250527/zverstva-2019354330.html

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украина, курская область, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, общество