https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019874174.html
У США открылись глаза в отношении Зеленского, заявил Небензя
У США открылись глаза в отношении Зеленского, заявил Небензя - РИА Новости, 29.05.2025
У США открылись глаза в отношении Зеленского, заявил Небензя
У нынешних властей США "открылись глаза" в отношении истинного лица режима Владимира Зеленского и первопричин украинского конфликта, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T23:36:00+03:00
2025-05-29T23:36:00+03:00
2025-05-29T23:47:00+03:00
сша
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
василий небензя
оон
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ООН, 29 мая – РИА Новости. У нынешних властей США "открылись глаза" в отношении истинного лица режима Владимира Зеленского и первопричин украинского конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."У новой американской администрации за последние несколько месяцев открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250529/nebenzya-2019874262.html
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сша, россия, владимир зеленский, василий небензя, оон
США, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН
У США открылись глаза в отношении Зеленского, заявил Небензя
Небензя: У США открылись глаза в отношении первопричин украинского конфликта