https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019874174.html

У США открылись глаза в отношении Зеленского, заявил Небензя

У США открылись глаза в отношении Зеленского, заявил Небензя - РИА Новости, 29.05.2025

У США открылись глаза в отношении Зеленского, заявил Небензя

У нынешних властей США "открылись глаза" в отношении истинного лица режима Владимира Зеленского и первопричин украинского конфликта, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T23:36:00+03:00

2025-05-29T23:36:00+03:00

2025-05-29T23:47:00+03:00

сша

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

василий небензя

оон

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ООН, 29 мая – РИА Новости. У нынешних властей США "открылись глаза" в отношении истинного лица режима Владимира Зеленского и первопричин украинского конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."У новой американской администрации за последние несколько месяцев открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250529/nebenzya-2019874262.html

сша

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сша, россия, владимир зеленский, василий небензя, оон