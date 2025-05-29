https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019717693.html

"Лучший вариант". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского

"Лучший вариант". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского - РИА Новости, 29.05.2025

"Лучший вариант". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского

Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать свою власть,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:09:00+03:00

2025-05-29T10:09:00+03:00

2025-05-29T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать свою власть, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х."Одна из возможных причин — это дает Зеленскому реальную легитимность. Встреча Путина с Зеленским в таком формате, в присутствии Трампа, означает, что Россия признает президентство Зеленского. Зеленский хочет использовать встречу как наглядное доказательство того, что он — лучший вариант для руководства Украиной с выборами или без них", — написал он.Журналист также отметил, что таким образом глава киевского режима укрепляет свою власть и обеспечивает свою безопасность в будущем."Политические конкуренты и влиятельные силы на Украине не будут настаивать на отстранении или перевороте, увидев Зеленского за столом переговоров с Трампом и Путиным", — заключил Христофору.В среду представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера с Зеленским возможна, но она должна стать результатом конкретных договоренностей российской и украинской делегаций.Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что, если будет необходимость, он готов провести совместную встречу с главой киевского режима и Путиным.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019708320.html

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

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в мире, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия