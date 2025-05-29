Рейтинг@Mail.ru
"Лучший вариант". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 29.05.2025 (обновлено: 10:17 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019717693.html
"Лучший вариант". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского
"Лучший вариант". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского - РИА Новости, 29.05.2025
"Лучший вариант". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского
Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать свою власть,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:09:00+03:00
2025-05-29T10:17:00+03:00
в мире
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_e9c8e205d82b452bf0c7739922f24172.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать свою власть, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х."Одна из возможных причин — это дает Зеленскому реальную легитимность. Встреча Путина с Зеленским в таком формате, в присутствии Трампа, означает, что Россия признает президентство Зеленского. Зеленский хочет использовать встречу как наглядное доказательство того, что он — лучший вариант для руководства Украиной с выборами или без них", — написал он.Журналист также отметил, что таким образом глава киевского режима укрепляет свою власть и обеспечивает свою безопасность в будущем."Политические конкуренты и влиятельные силы на Украине не будут настаивать на отстранении или перевороте, увидев Зеленского за столом переговоров с Трампом и Путиным", — заключил Христофору.В среду представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера с Зеленским возможна, но она должна стать результатом конкретных договоренностей российской и украинской делегаций.Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что, если будет необходимость, он готов провести совместную встречу с главой киевского режима и Путиным.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019708320.html
https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_104bd0d9b0370244fb885985ba3a8a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Россия
"Лучший вариант". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского

Христофору: Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы легитимизировать власть

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать свою власть, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
"Одна из возможных причин — это дает Зеленскому реальную легитимность. Встреча Путина с Зеленским в таком формате, в присутствии Трампа, означает, что Россия признает президентство Зеленского. Зеленский хочет использовать встречу как наглядное доказательство того, что он — лучший вариант для руководства Украиной с выборами или без них", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"Одесса и Харьков". СМИ сообщили Киеву мрачные новости о территориях
Вчера, 08:53
Журналист также отметил, что таким образом глава киевского режима укрепляет свою власть и обеспечивает свою безопасность в будущем.
«
"Политические конкуренты и влиятельные силы на Украине не будут настаивать на отстранении или перевороте, увидев Зеленского за столом переговоров с Трампом и Путиным", — заключил Христофору.
В среду представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера с Зеленским возможна, но она должна стать результатом конкретных договоренностей российской и украинской делегаций.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что, если будет необходимость, он готов провести совместную встречу с главой киевского режима и Путиным.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Киев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами
27 мая, 15:13
 
В миреДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала