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Зеленский заявил, что Киев и Берлин работают над поставками Taurus - РИА Новости, 29.05.2025
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00:22 29.05.2025 (обновлено: 00:24 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/zelenskij-2019678790.html
Зеленский заявил, что Киев и Берлин работают над поставками Taurus
Зеленский заявил, что Киев и Берлин работают над поставками Taurus - РИА Новости, 29.05.2025
Зеленский заявил, что Киев и Берлин работают над поставками Taurus
Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу RTL, что Киев и Берлин "работают" над вопросом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:22:00+03:00
2025-05-29T00:24:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу RTL, что Киев и Берлин "работают" над вопросом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, при этом он отказался раскрыть детали такой работы, объяснив это тем, что он обещал это канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и "держит слово". В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил после встречи с Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. По поводу поставок Taurus Мерц не высказывался. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что действия ФРГ мешают мирным усилиям, но Москва рассчитывает на продолжение процесса украинского урегулирования, несмотря на провокации ФРГ. "Вопрос Taurus обсуждался в двух разговорах между мною и канцлером. Мы работаем в этом направлении, но я не могу раскрыть больше деталей – я пообещал это канцлеру и держу слово", - сказал Зеленский. В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250528/taurus-2019674363.html
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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, владимир зеленский, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО
Зеленский заявил, что Киев и Берлин работают над поставками Taurus

Зеленский заявил, что работает с Мерцем над вопросом поставок Taurus

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу RTL, что Киев и Берлин "работают" над вопросом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, при этом он отказался раскрыть детали такой работы, объяснив это тем, что он обещал это канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и "держит слово".
В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил после встречи с Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. По поводу поставок Taurus Мерц не высказывался. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что действия ФРГ мешают мирным усилиям, но Москва рассчитывает на продолжение процесса украинского урегулирования, несмотря на провокации ФРГ.
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"Вопрос Taurus обсуждался в двух разговорах между мною и канцлером. Мы работаем в этом направлении, но я не могу раскрыть больше деталей – я пообещал это канцлеру и держу слово", - сказал Зеленский.
В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Эксперт рассказал о последствиях удара Taurus по Москве для Мерца
28 мая, 20:31
 
В миреУкраинаГерманияРоссияФридрих МерцВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТО
 
 
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