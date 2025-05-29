https://ria.ru/20250529/zavod-2019841669.html

В Краснодарском крае открыли завод по производству биоудобрений

В Краснодарском крае открыли завод по производству биоудобрений - РИА Новости, 29.05.2025

В Краснодарском крае открыли завод по производству биоудобрений

Новый завод по производству биоудобрений открыли на территории Мостовского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:06:00+03:00

2025-05-29T18:06:00+03:00

2025-05-29T18:06:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

андрей коробка

мостовский район

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новый завод по производству биоудобрений открыли на территории Мостовского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона. В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко, глава Мостовского района Сергей Ласунов и др. "В современных условиях ведения интенсивного сельхозпроизводства важно, чтобы технологии были рациональными и бережными. В рамках Стратегии развития Краснодарского края-2030 одной из ключевых задач является создание в регионе конкурентоспособного кластера экологизированного агропромышленного комплекса. У нас есть все ресурсы для ее выполнения, в том числе благодаря таким предприятиям", – сказал журналистам Коробка. Современное предприятие полного цикла расположено на базе бывшего ремонтного цеха. Здесь будут выпускать 16 видов органических удобрений на основе гуминовых и фульвовых кислот. Эти натуральные компоненты не только повышают урожайность, но и бережно восстанавливают плодородие почв. Глава муниципалитета Сергей Ласунов подчеркнул, что открытие производства имеет особое значение для Мостовского района. "Помимо создания рабочих мест, новая линия представит аграриям инновационные продукты, которые станут основой органического сельского хозяйства. Это станет важным шагом в укреплении продовольственной безопасности всего региона", – сказал журналистам Ласунов. После церемонии открытия гости ознакомились с работой предприятия. Также на площадке завода провели рабочее совещание по вопросу применения биопрепаратов на сельскохозяйственных культурах.

https://ria.ru/20250529/kondratev-2019841502.html

https://ria.ru/20250529/pergun-2019841162.html

краснодарский край

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краснодарский край, андрей коробка, мостовский район