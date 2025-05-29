Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае открыли завод по производству биоудобрений - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:06 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/zavod-2019841669.html
В Краснодарском крае открыли завод по производству биоудобрений
В Краснодарском крае открыли завод по производству биоудобрений - РИА Новости, 29.05.2025
В Краснодарском крае открыли завод по производству биоудобрений
Новый завод по производству биоудобрений открыли на территории Мостовского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:06:00+03:00
2025-05-29T18:06:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
андрей коробка
мостовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019843599_0:24:1192:695_1920x0_80_0_0_45e5e9512d7a5b256462836f192266ea.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новый завод по производству биоудобрений открыли на территории Мостовского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона. В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко, глава Мостовского района Сергей Ласунов и др. "В современных условиях ведения интенсивного сельхозпроизводства важно, чтобы технологии были рациональными и бережными. В рамках Стратегии развития Краснодарского края-2030 одной из ключевых задач является создание в регионе конкурентоспособного кластера экологизированного агропромышленного комплекса. У нас есть все ресурсы для ее выполнения, в том числе благодаря таким предприятиям", – сказал журналистам Коробка. Современное предприятие полного цикла расположено на базе бывшего ремонтного цеха. Здесь будут выпускать 16 видов органических удобрений на основе гуминовых и фульвовых кислот. Эти натуральные компоненты не только повышают урожайность, но и бережно восстанавливают плодородие почв. Глава муниципалитета Сергей Ласунов подчеркнул, что открытие производства имеет особое значение для Мостовского района. "Помимо создания рабочих мест, новая линия представит аграриям инновационные продукты, которые станут основой органического сельского хозяйства. Это станет важным шагом в укреплении продовольственной безопасности всего региона", – сказал журналистам Ласунов. После церемонии открытия гости ознакомились с работой предприятия. Также на площадке завода провели рабочее совещание по вопросу применения биопрепаратов на сельскохозяйственных культурах.
https://ria.ru/20250529/kondratev-2019841502.html
https://ria.ru/20250529/pergun-2019841162.html
краснодарский край
мостовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019843599_133:0:1192:794_1920x0_80_0_0_fd4c39c34190ff9368639d4cfc5c570a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, андрей коробка, мостовский район
Краснодарский край, Краснодарский край, Андрей Коробка, Мостовский район
В Краснодарском крае открыли завод по производству биоудобрений

Завод по производству биоудобрений начал работу в Краснодарском крае

© Фото : Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского краяВице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка на открытии завода по производству биоудобрений
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка на открытии завода по производству биоудобрений - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка на открытии завода по производству биоудобрений
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новый завод по производству биоудобрений открыли на территории Мостовского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.
В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко, глава Мостовского района Сергей Ласунов и др.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Кондратьев: в Краснодарском крае аттестацию прошли 340 экскурсоводов
Вчера, 17:54
"В современных условиях ведения интенсивного сельхозпроизводства важно, чтобы технологии были рациональными и бережными. В рамках Стратегии развития Краснодарского края-2030 одной из ключевых задач является создание в регионе конкурентоспособного кластера экологизированного агропромышленного комплекса. У нас есть все ресурсы для ее выполнения, в том числе благодаря таким предприятиям", – сказал журналистам Коробка.
Современное предприятие полного цикла расположено на базе бывшего ремонтного цеха. Здесь будут выпускать 16 видов органических удобрений на основе гуминовых и фульвовых кислот. Эти натуральные компоненты не только повышают урожайность, но и бережно восстанавливают плодородие почв.
Глава муниципалитета Сергей Ласунов подчеркнул, что открытие производства имеет особое значение для Мостовского района.
"Помимо создания рабочих мест, новая линия представит аграриям инновационные продукты, которые станут основой органического сельского хозяйства. Это станет важным шагом в укреплении продовольственной безопасности всего региона", – сказал журналистам Ласунов.
После церемонии открытия гости ознакомились с работой предприятия. Также на площадке завода провели рабочее совещание по вопросу применения биопрепаратов на сельскохозяйственных культурах.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Пергун рассказал о реализованных в Краснодарском крае транспортных проектах
Вчера, 17:53
 
Краснодарский крайКраснодарский крайАндрей КоробкаМостовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала