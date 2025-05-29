https://ria.ru/20250529/zarplata-2019679897.html

HR-специалист рассказала, как увеличить зарплату до шестизначных цифр

HR-специалист рассказала, как увеличить зарплату до шестизначных цифр - РИА Новости, 29.05.2025

HR-специалист рассказала, как увеличить зарплату до шестизначных цифр

Повышение квалификации, получение дополнительных знаний, развитие навыков переговоров, поиск подработки, смена работы и разговор с руководством о повышении... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T02:15:00+03:00

2025-05-29T02:15:00+03:00

2025-05-29T02:15:00+03:00

общество

россия

зулия лоикова

работа

зарплата

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Повышение квалификации, получение дополнительных знаний, развитие навыков переговоров, поиск подработки, смена работы и разговор с руководством о повышении могут помочь увеличить зарплату до шестизначных цифр. Об этом агентству "Прайм" рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.Если есть цель зарабатывать больше, следует повышать квалификацию, получать дополнительные знания и навыки, которые пользуются спросом на рынке труда. Можно подумать о смене работы или продвижении внутри вашей компании."Обсудите повышение с руководством. Расскажите о ваших достижениях, вкладе в компанию, а не просто о том, что все подорожало и вы хотите зарабатывать больше. Подготовьтесь к разговору. Результаты работы должны измеряться фактами. Это конкретные достижения, которые как-то повлияли на финансовые показатели компании", — указала Лоикова.Хорошо развитые навыки переговоров очень важны. Благодаря грамотному ведению переговоров продвинуться по карьерной лестнице получалось даже у тех, кто не был профессионалом в своем деле.

https://ria.ru/20250523/rabotodatel-2018560962.html

https://ria.ru/20250519/zarplata-2017738771.html

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общество, россия, зулия лоикова, работа, зарплата